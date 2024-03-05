في قطاع غزة.. تفعيل خدمة الانترنت Starlink بالمستشفى الميداني الإماراتي



أعلنت الإمارات عبر عملية" الفارس الشهم3 "تفعيل خدمة الانترنت Starlink للاتصال عبر الأقمار الصناعية في المستشفى الميداني الإماراتي، لتقديم الاستشارات الطبية التي تساهم في إنقاذ حياة المرضى من خلال تقنية الاتصال المرئي في الوقت الفعلي، ولتقديم أعلى مستوى للرعاية الطبية في ‎قطاع غزة.

ويشار الي أن مستشفيات القطاع بالكامل تعاني من انهيار تام في تقديم الخدمة الطبية نظرا لما تقوم به قوات الاحتلال من حصار تام لها وضربات متتالية للبنية التحتية وغياب المواد الطبية عن المستشفيات.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة ان الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 97 شهيد و 123 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت صحة غزة أن عدد من الضحايا لازال تحت الركام وفي الطرقات حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت صحة غزة إلي أن حصيلة العدوان الإسرائيلي علي غزة ارتفعت إلى 30631 شهيد و 72043 إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.