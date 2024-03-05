عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رومانسيات حليم في ذكرى رحيله على المسرح الكبير

عبد الحليم حافظ
عبد الحليم حافظ

تواصل الثقافة المصرية تنفيذ خططها للاحتفال برموز الغناء العربى حيث تحيى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ذكرى رحيل عبد الحليم حافظ خلال الحفل الذي يحييه الفنان أحمد عفت بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى ومشاركة  الفنانة فرح الموجي وذلك فى الثامنة مساء الخميس 7 مارس على المسرح الكبير. 
 

يتضمن البرنامج مجموعة مختارة من الأعمال الرومانسية الخالدة التى قدمها العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وشكلت جزءا من وجدان الشعب المصرى والعربى منها بتلوموني ليه ,عشانك ياقمر ،الهوا هوايا ، علي قد الشوق ، التوبة دويتو حاجة غريبة - تعالى اقولك وغيرها.

يذكر أن عبد الحليم حافظ أحد رموز الغناء العربى وأهم المطربين العاطفيين المصريين اسمه الحقيقي عبد الحليم على شبانة ، ولد في قرية الحلوات بمحافظة الشرقية عام 1929 ، قدم اولى أغانيه (صافيني مرة ) التي لحنها محمد الموجي وقصيدة "لقاء" كلمات صلاح عبد الصبور وألحان كمال الطويل بعدها حقق نجاحا ساحقا ولقب بالعندليب الأسمر، تعاون مع العديد من عباقرة التلحين، توفى بعد صراع مع المرض عام 1977 تاركاً ارثاً فنياً ضخماً ما زال يثرى الساحة الغنائية فى مصر والوطن العربى .

العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ المايسترو الدكتور محمد الموجى ذكرى رحيل عبد الحليم حافظ صافيني مرة عبد الحليم علي شبانة عبد الحليم حافظ كمال الطويل محمد الموجى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ البيضاء انخفضت.. هبوط جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

مرتضى منصور في تصريحات لـ صدى البلد: كهربا دفع 70 مليون

تاريخ مصر العظيم| اكتشاف كنز أثري ضخم خلال أعمال الحفر لإنشاء مستشفى.. تفاصيل

عطل يضرب شبكة فودافون في مصر.. اعرف طريقة الإصلاح حصريا من هنا

نهائي كأس مصر| شيكابالا يوجه رسالة لفريقه بسبب إمام عاشور.. تفاصيل

فحص ملابس فتاة الشروق يكشف تفاصيل جديدة .. مفاجأة

تعطيل خدمات الاتصال والإنترنت لشبكة فودافون مصر

500 ألف جنيه من تجار الذهب .. مفاجأة قوية بشأن التلاعب في الدمغات

ترشيحاتنا

خدمات فودافون رجعت .. وتعويض العملاء خلال 24 ساعة

10 جنيهات .. رسوم تقديم طلبات الحصول على الدعم النقدي

هل المضمضة لمقاومة عطش الصيام تنقص من الثواب أم تفسده.. الإفتاء تجيب

7 أيام بمدينة مهجورة ودفن أسبوعا تحت الأرض.. بلوجر يثير الجدل بتحديات غريبة

استعدادات في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي قبل رمضان

مصر للطيران تلغي رحلاتها إلى ميونيخ يومي الخميس والجمعة.. لهذا السبب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا .. رامز جلال يكشف عن اسم برنامجه الجديد رمضان 2024

تشبه العروس .. مي عمر تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة.. شاهد

أفكار موفرة وغير مكلفة.. منيو 30 يوم لسفرة رمضان

القوات المسلحة تنظم زيارة لقادة سابقين وأسرهم لـ المظلات والصاعقة

فيديو

تغير مفاجئ في حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟!

ارتفاع أم انخفاض .. ماذا يحدث لأسعار الذهب؟.. فيديو

عطل مفاجئ يضرب شبكة فودافون.. ما الحل للتعامل معه | فيديو

كسور وتمزقات.. سمية الخشاب بين ضحايا رامز جلال 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ