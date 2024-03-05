رومانسيات حليم في ذكرى رحيله على المسرح الكبير

تواصل الثقافة المصرية تنفيذ خططها للاحتفال برموز الغناء العربى حيث تحيى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ذكرى رحيل عبد الحليم حافظ خلال الحفل الذي يحييه الفنان أحمد عفت بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى ومشاركة الفنانة فرح الموجي وذلك فى الثامنة مساء الخميس 7 مارس على المسرح الكبير.



يتضمن البرنامج مجموعة مختارة من الأعمال الرومانسية الخالدة التى قدمها العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وشكلت جزءا من وجدان الشعب المصرى والعربى منها بتلوموني ليه ,عشانك ياقمر ،الهوا هوايا ، علي قد الشوق ، التوبة دويتو حاجة غريبة - تعالى اقولك وغيرها.

يذكر أن عبد الحليم حافظ أحد رموز الغناء العربى وأهم المطربين العاطفيين المصريين اسمه الحقيقي عبد الحليم على شبانة ، ولد في قرية الحلوات بمحافظة الشرقية عام 1929 ، قدم اولى أغانيه (صافيني مرة ) التي لحنها محمد الموجي وقصيدة "لقاء" كلمات صلاح عبد الصبور وألحان كمال الطويل بعدها حقق نجاحا ساحقا ولقب بالعندليب الأسمر، تعاون مع العديد من عباقرة التلحين، توفى بعد صراع مع المرض عام 1977 تاركاً ارثاً فنياً ضخماً ما زال يثرى الساحة الغنائية فى مصر والوطن العربى .