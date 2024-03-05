حكم استخدام اللبوس أثناء الصيام.. اعرف رأي دار الإفتاء

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:" ما حكم استخدام اللبوس أثناء الصيام؟ فقد يحتاج بعض المرضى إلى التداوي بـ(اللبوس الشرجي)، فهل استعماله أثناء الصيام يؤثر في صحة الصوم؟".

ردت دار الإفتاء المصرية موضحة: ان تداوي بعض المرضى بما يُعرف بـ(اللبوس الشرجي) أثناء الصيام لا يؤثر في صحة الصوم، وذلك لتيقُّن عدم وصول شيءٍ مِن ذلك إلى الجوف بحيث يحصل به الفطر.

هل اللبوس الشرجي يفطر خلال نهار رمضان؟

سؤال أجاب عنه الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه ببرنامجه «ولا تعسروا»، عبر قناة مصر الأولى.

ورد “الورداني” موضحا أن اللبوس الشرجي لا يفطر، مشيرًا إلى أن فتحة الشرج ليست من المنافذ المفتوحة.

وقال إن الذي يفطر الصائم هو تعمد إدخال شيء إلى الجوف من منفذ مفتوح في فترة الصيام من طلوع الفجر وحتى غروب الشمس.

حكم استخدام اللبوس اثناء الصوم؟

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “هل أخذ اللبوس الشرجى في نهار رمضان يفطر؟”.

وأجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال قائلا: “المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، ولكن الذي عليه الفتوى أنه من احتاج إلى اللبوس الشرجى أو التحاميل نفتيه بالأيسر وهو أنه لا يفطر”.

وأضاف أمين الفتوى، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء المصرية، أنه يستحسن خروجا من الخلاف من يأخذ هذه التحاميل يجعلها فى فترة الإفطار ما بين المغرب والفجر .

وتابع: “إن احتاج الشخص إلى استعمال هذه التحاميل أثناء النهار ولا مفر من ذلك، فلا مانع أن يقلد من قال بعدم فساد الصوم بها”.