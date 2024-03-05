عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم استخدام اللبوس أثناء الصيام.. اعرف رأي دار الإفتاء

صدى البلد

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:" ما حكم استخدام اللبوس أثناء الصيام؟ فقد يحتاج بعض المرضى إلى التداوي بـ(اللبوس الشرجي)، فهل استعماله أثناء الصيام يؤثر في صحة الصوم؟".

ردت دار الإفتاء المصرية موضحة: ان تداوي بعض المرضى بما يُعرف بـ(اللبوس الشرجي) أثناء الصيام لا يؤثر في صحة الصوم، وذلك لتيقُّن عدم وصول شيءٍ مِن ذلك إلى الجوف بحيث يحصل به الفطر.

قبل بداية شهر رمضان .. اعرف ما يفطر وما لا يفطر؟

حكم توزيع شنط رمضان من أموال الزكاة بدلًا من النقود

هل اللبوس الشرجي يفطر خلال نهار رمضان؟

سؤال أجاب عنه الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه ببرنامجه «ولا تعسروا»، عبر قناة مصر الأولى.

ورد “الورداني” موضحا أن اللبوس الشرجي لا يفطر، مشيرًا إلى أن فتحة الشرج ليست من المنافذ المفتوحة.

وقال إن الذي يفطر الصائم هو تعمد إدخال شيء إلى الجوف من منفذ مفتوح في فترة الصيام من طلوع الفجر وحتى غروب الشمس.

ماذا أقول بعد التشهد الأخير وقبل التسليم؟

دعاء يشبه السحر في الاستجابة.. يقضي حاجتك بسرعة البرق

حكم استخدام اللبوس اثناء الصوم؟

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “هل أخذ اللبوس الشرجى في نهار رمضان يفطر؟”.

وأجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال قائلا: “المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، ولكن الذي عليه الفتوى أنه من احتاج إلى اللبوس الشرجى أو التحاميل نفتيه بالأيسر وهو أنه لا يفطر”.

وأضاف أمين الفتوى، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء المصرية، أنه يستحسن خروجا من الخلاف من يأخذ هذه التحاميل يجعلها فى فترة الإفطار ما بين المغرب والفجر .

وتابع: “إن احتاج الشخص إلى استعمال هذه التحاميل أثناء النهار ولا مفر من ذلك، فلا مانع أن يقلد من قال بعدم فساد الصوم بها”.

هل اللبوس الشرجي يفطر خلال نهار رمضان حكم استخدام اللبوس اثناء الصوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ البيضاء انخفضت.. هبوط جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

مرتضى منصور في تصريحات لـ صدى البلد: كهربا دفع 70 مليون

تاريخ مصر العظيم| اكتشاف كنز أثري ضخم خلال أعمال الحفر لإنشاء مستشفى.. تفاصيل

عطل يضرب شبكة فودافون في مصر.. اعرف طريقة الإصلاح حصريا من هنا

خدمات فودافون رجعت .. وتعويض العملاء خلال 24 ساعة

نهائي كأس مصر| شيكابالا يوجه رسالة لفريقه بسبب إمام عاشور.. تفاصيل

بمقدم 28 ألف جنيه| الإسكان تطرح شقق 3 غرف وصالة بالتقسيط على 30 سنة.. متاحة في 14 مدينة

فحص ملابس فتاة الشروق يكشف تفاصيل جديدة .. مفاجأة

ترشيحاتنا

خالف التوقعات.. مفاجاة مدوية في سعر الذهب عيار 21 اليوم

لوموند: الاحتلال يدمر غزة كما فعلت القنبلة الذرية باليابان

صاروخ من لبنان يضرب كريات شمونة.. وشرطة اسرائيل تعلن عن أضرار |فيديو

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

وزير البترول: صادرات مصر من الغاز تجاوزت 2.5 مليار دولار نهاية 2023

مجلس الوزراء السعودي يطالب بموقف دولي حازم ضد الاحتلال الإسرائيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى سارة| انخفاض أسعار السجائر بالسوق الموازية.. والشركة تتخذ إجراءً جديدا

جورجينا بملابس جريئة في أول ظهور بعد أنباء زواجها رونالدو.. شاهد

رسميا .. رامز جلال يكشف عن اسم برنامجه الجديد رمضان 2024

تشبه العروس .. مي عمر تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة.. شاهد

فيديو

ليس من البشر.. مدينة أمريكية تتعرض لغزوٍ عنيف| شاهد

تغير مفاجئ في حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟!

ارتفاع أم انخفاض .. ماذا يحدث لأسعار الذهب؟.. فيديو

عطل مفاجئ يضرب شبكة فودافون.. ما الحل للتعامل معه | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ