أولوية صرف الدعم النقدى للفئات المستحقة بالضمان الاجتماعى ..تفاصيل

تنفيذا لخطة الدولة لضبط النمو السكاني، وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والذي يلزم الأسرة على بتحديد النسل مع تقديم العديد من الحوافز والمميزات لها .



و أجمع عدد من النواب أن الأسرة التي يوجد فيها أكثر من زوجة تؤثر على الزيادة السكانية، والتي تعمل الدولة على مواجهتها، مؤكدة أن إثبات هذا النص يساهم في ضبط السكان.

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ومنح مشروع القانون الأسر الملتزمة دعما نقديا يصرف لها حال تطبيق اشتراطات القانون، حيث نص القانون على أن يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات الآتية:وهى الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة ، و الأسرة المعالة ، وأسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل أسرة المجند ،والأسرة مهجورة العائل.