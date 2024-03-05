عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

10 جنيهات .. رسوم تقديم طلبات الحصول على الدعم النقدي

رسوم
رسوم

يستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي وافق عليه مجلس الشيوخ حماية محدودي الدخل في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم المواطن ومراعاة الظروف الاقتصادية.


وحدد مشروع القانون آليات وطرق تقديم طلبات الحصول على الدعم النقدي.

لايفوتك ||

 

txt

للمستفيدين.. حالات تعرضك لوقف معاش الضمان الاجتماعي

txt

مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. 4 حالات تتسبب في وقف الدعم النقدي

في هذا الصدد ، نصت المادة 15 من مشروع القانون الجديد ، على أن يقدم طلب الحصول على الدعم النقدي طبقاً للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مرفقاً به ما يفيد سداد رسم قيمته عشرة جنيهات مقابل الطلب، ويحصل وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.


وتؤول حصيلته لصالح الصندوق، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ".

 

وطبقا لمشروع القانون ، يجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنوياً بنسبة لا تزيد على عشرة في المائة، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الرسم.

مشروع قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الإجتماعي الضمان الاجتماعي مجلس الشيوخ عبد الفتاح السيسي الدعم النقدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ البيضاء انخفضت.. هبوط جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

مرتضى منصور في تصريحات لـ صدى البلد: كهربا دفع 70 مليون

تاريخ مصر العظيم| اكتشاف كنز أثري ضخم خلال أعمال الحفر لإنشاء مستشفى.. تفاصيل

عطل يضرب شبكة فودافون في مصر.. اعرف طريقة الإصلاح حصريا من هنا

نهائي كأس مصر| شيكابالا يوجه رسالة لفريقه بسبب إمام عاشور.. تفاصيل

فحص ملابس فتاة الشروق يكشف تفاصيل جديدة .. مفاجأة

تعطيل خدمات الاتصال والإنترنت لشبكة فودافون مصر

500 ألف جنيه من تجار الذهب .. مفاجأة قوية بشأن التلاعب في الدمغات

ترشيحاتنا

خدمات فودافون رجعت .. وتعويض العملاء خلال 24 ساعة

10 جنيهات .. رسوم تقديم طلبات الحصول على الدعم النقدي

هل المضمضة لمقاومة عطش الصيام تنقص من الثواب أم تفسده.. الإفتاء تجيب

7 أيام بمدينة مهجورة ودفن أسبوعا تحت الأرض.. بلوجر يثير الجدل بتحديات غريبة

استعدادات في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي قبل رمضان

مصر للطيران تلغي رحلاتها إلى ميونيخ يومي الخميس والجمعة.. لهذا السبب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا .. رامز جلال يكشف عن اسم برنامجه الجديد رمضان 2024

تشبه العروس .. مي عمر تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة.. شاهد

أفكار موفرة وغير مكلفة.. منيو 30 يوم لسفرة رمضان

القوات المسلحة تنظم زيارة لقادة سابقين وأسرهم لـ المظلات والصاعقة

فيديو

تغير مفاجئ في حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟!

ارتفاع أم انخفاض .. ماذا يحدث لأسعار الذهب؟.. فيديو

عطل مفاجئ يضرب شبكة فودافون.. ما الحل للتعامل معه | فيديو

كسور وتمزقات.. سمية الخشاب بين ضحايا رامز جلال 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ