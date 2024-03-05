فعاليات مؤتمر "التنمية المستدامة للحياة البرية" بـكلية الزراعة جامعة عين شمس

احتفلت كلية الزراعة جامعة عين شمس باليوم العالمي للحياه البريه (3 مارس 2024 ) بإطلاق فعاليات مؤتمر " التنمية المستدامة للحياة البرية " تحت شعار " صون الحياة البرية أسلوب حياه للاستدامة " وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ا.د ثناء النوبي قائم بأعمال عميد كلية الزراعة .

وأشارت الدكتورة ثناء النوبى في كلمتها عن مدى أهميه التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة فى التغييرات المناخية ، وخاصة حماية التنوع البيولوجي والحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض واكدت على الاهتمام بطلاب كليات الزراعة حيث انهم نواة الزراعة ومستقبلها القادم .

وعلي هامش الاحتفال تم افتتاح معرض الاحياء البرية بالاضافة الي بداية الموسم الرابع لنشاط نموذج فاموديل عين شمس ( FA Model ASU ) وهو نموذج طلاب محاكاة لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وياتي ذلك فى إطار سلسلة الإحتفالات بالمناسبات البيئية المتعددة التى تهتم بها الكلية والجامعة ووزاة البيئة بالاشتراك مع نموذج الأغذية والزراعة بجامعه عين شمس ، وذلك بدعم كلا من وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي والمركز القومي للبحوث وشركة اكسترا جلوبال ايجيبت وبمشاركة لفيف من أساتذة مركز بحوث الصحراء وكلية الزراعة جامعة عين شمس والمركز القومي للبحوث ، وتحت إشراف وتنسيق أ.د نجلاء محمد عبيد مدير البرامج الجديدة، د. هبه نور الدين محمد منسق الانشطة الطلابية بالبرامج الجديدة، د. سماح هاشم منسق مشروع التخرج بالبرامج الجديدة، د.دينا أحمد باحث بمركز بحوث الصحراء وذلك بحضور السيد اللواء طبيب بيطري إيهاب صابر رئيس مجلس إداره الهيئه العامه للخدمات البيطريه ، أ.د. محمود حزين قائم بأعمال عميد معهد البحوث الزراعيه و البيولوجية ممثلا للمركز القومي للبحوث وعضو الاتحاد العربي لحماية الحياه البرية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية- جامعة الدول العربية، معالي السفير الدكتور محمد عبد الغفار - رئيس المجلس الأقتصادي الأفريقي، أ.د محمد رضا عبد الحميد أستاذ التكولوجيا الحيوية المتفرغ ورئيس قسم الاصول الوراثية الاسبق .

وتضمن المؤتمر العديد من المحاضرات والفعاليات ومنها (التنوع البيولوجي البحري من اجل التنميه المستدامه_ النظرة الايجابية لتحنيط الحيوانات وعلاقته بالحياة البرية_ زراعه الانسجه و دورها في الحفاظ علي الموارد الوراثية النباتيه_ التنميه المستدامة و الحفاظ علي الموارد الطبيعيه_ تحديات الحفاظ على التنوع البيولوجي وضمان إستدامته)، بالاضافة الي كلمات بعض الطلاب المتميزين بالكلية ، وطلاب مبادرة باحثون ما قبل التخرج، بالاضافة الي ورش عمل عن الزراعه العضويه في المنزل والتنوع البيولوجي.

وختاما تم عرض توصيات مؤتمر " التنمية المستدامة للحياة البرية والتي تضمنت :

1. إنشاء مزيد من المحميات الطبيعية وتوسيع المحميات الحالية لزيادة المساحات المخصصة للحياة البرية.

2. سن المزيد من التشريعات والقوانين التي تجرّم الاعتداء على الكائنات البرية والصيد الجائر.

3. تشجيع البحث العلمي الهادف لدراسة وحماية أنواع الحياة البرية المحلية.

4. إشراك المجتمعات المحلية في جهود حماية التنوع البيولوجي من خلال برامج توعية وتعليمية.

5. دمج مفاهيم الاستدامة البيئية ضمن المناهج التعليمية في المدارس والجامعات

6. تشجيع استخدام الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات الضارة للتخفيف من آثار تغيّر المناخ.

7. تبني سياسات بيئية على المستوى الحكومي تهدف للمحافظة على التوازن البيئي والأنظمة الإيكولوجية.