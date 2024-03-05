عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ابنة رجاء الجداوي تحيي ذكرى والدها

صدى البلد

أحيت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي ذكرى وفاة والدها حسن مختار، التي تحل اليوم 5 مارس الجاري.

 

ونشرت أميرة صورة والدها، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، وعلقت:" الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته يارب يا حبيبي يا بابي، يا أطيب إنسان شوفته في حياتي ٥مارس ٢٠١٦ ربنا يصبرني على فراقك يارب".

 

حلت أميرة مختار، نجلة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي ضيفة ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأربعاء، للحديث عن كواليس عالم الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، والتي تعد واحدة من قامات الفن المصري.
 

عرض فيلم " أنف وثلاثة عيون " بمهرجان مسقط السينمائي

دانيال كوتر : فيلم منظر الصحراء هدفه التعرف على المكان

وعرض البرنامج خلال الحوار فيديو تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للفنانة الراحلة رجاء الجداوي، حيث تأثرت نجلتها وبكت عندما رأت والدتها.
 

وفي السياق، كشفت أميرة مختار، نجلة الفنانة الراحلة رجاء الجدوي ، أصعب موقف مر عليها مع والدتها، قائلة إن علاقتها بوالدتها كانت قوية جدًا وأنها كانت تهتم بكافة التفاصيل الخاصة بها.

وأضافت أن والدتها دائمًا كانت تهتم بالسلوكيات والدراسة، مؤكدة أنها لا تتذكر موقفًا قاسيًا من والدتها، معقبة: “ كان مستوايا في الدراسة نزل شوية في مرحلة الإعدادي وكانت بتلومني ولكن مش بشدة”.

وتابعت نجلة الفنانة الراحلة رجاء الجدوي، :" معندناش ضرب في التربية ولكن في صحوبية وتفهم"، متابعة: “الصداقة والثقة أساسا ولكن الأم لازم تكون خط الدفاع الأول عن أولادها لمرحلة عمرية معينة”.
 

ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي ابنة رجاء الجداوى الفنانة الراحلة رجاء الجداوي الفنانة الراحلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالف التوقعات.. مفاجأة مدوية في سعر الذهب عيار 21 اليوم

تليفونك مش مهنج.. توقف عمل فيسبوك في مصر لهذا السبب

نصيحة عاجلة من خبراء أمن المعلومات بعد تعرض فيسبوك لعطل مفاجئ

مفاجآت صادمة في عطل فيسبوك وإنستجرام.. 30% لن يستطيعوا استعادة الحسابات

خدمات فودافون رجعت .. وتعويض العملاء خلال 24 ساعة

تحول مفاجيء .. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

أحمد حسن يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

نهائي كأس مصر| شيكابالا يوجه رسالة لفريقه بسبب إمام عاشور.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

وفاة المطرب العراقي فؤاد فتحي عن عمر 70 عاما

أحمد فهمي ومنى زكي.. تعرف على جوائز النقاد للدراما العربية لعام 2023

وليد توفيق ينعي حلمي بكر بكلمات مؤثرة

سلمى أبو ضيف تنشر صورا من كواليس مسلسلها "أعلى نسبة مشاهدة"

أخبار الفن| عزاء جميل برسوم في القاهرة غدا.. زوجة شريف إدريس تكشف تطورات حالته الصحية

ذكرى ميلاد بشارة واكيم.. عاش حياة صعبة واشتهر بالكوميديا

ذكرى ميلاد زكي رستم.. فقد سمعه وهذه كانت نهايته

ذكرى ميلاد سامية جمال.. بدأت مشوارها مع فريد الأطرش.. وهذا اسمها الحقيقي

ترشيحاتنا

في تنس الطاولة.. هنا جودة تحقق أول ذهبية لمصر بدورة الألعاب الأفريقية

بـ12.5 جنيه.. التموين تسمح بصرف السكر على البطاقات حتى 6 كيلو

متحدث الرئاسة: العلاقات بين مصر والبحرين مميزة

ارتفاع عدد شهداء الصحفيين في غزة إلى 133 شخصًا

أول صلاة تجب على المرأة بعد طهرها من الحيض .. تعرف عليها

تفاصيل الانهيار الكبير لخدمات ميتا.. استقرار مبدئي والشركة تعتذر وإيلون ماسك يسخر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول العرقسوس

حاجة واحدة هتصلح الجسم والبشرة والشعر.. اكتشفها

بشرى للمواطنين.. تراجع أسعار الزيت والسمن بالأسواق

فى ندوة "صدى البلد" .. محمد رحيم يتراجع عن قرار الإعتزال لهذا السبب |فيديو

فيديو

بمقدم 28 ألف جنيه.. طرح شقق بالتقسيط على 30 سنة

ملامح تطوير نظام الثانوية العامة الجديد.. فيديو

إجازة للطلاب في شهر رمضان

مسلسلات رمضان 2024| أحمد العوضي يروج للأغنية الرسمية لمسلسل "حق عرب"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ