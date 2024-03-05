الإسماعيلية .. عودة حركة سير القطارات بعد تعطلها بسبب خروج جرار

عادت حركة سير القطارات بعد تعطلها بسبب خروج جرار بالإسماعيلية، اليوم.

وتابع اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية إجراءات رفع اجراءات رفع جرار قطار نفيشة بعد خروجه عن المسار، اليوم الثلاثاء.



وأكدت مصادر رسمية، إنه جارى متابعة مباشرة من المحافظ من داخل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لأعمال رفع ونقل جرار القطار قرية نفيشة.

وكانت محافظة الإسماعيلية، قد شهدت، صباح اليوم، خروج جرار قطار عن القضبان.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، خروج جرار قطار عن القضبان من ناحية قرية نفيشة القبلية (ناحية قسم الضواحي) دون الإنقلاب، مؤكدة عدم وجود خسائر بشرية، واتخاذ الإجراءات الاحترازية بوصول ستة سيارات إسعاف الي مكان وقوع الحادث.

واضافت المصادر، أن القطارين يحمل رقم 3993 متجه من السويس إلي الاسماعيليه.

واتخذت الشبكة الوطنية للسلامة والطواريء برئاسة اللواء هنري ابراهيم رئيس الشبكة الإجراءات الاحترازية كافة، وفقا لتوجيهات اللواء شريق بشارة محافظ الإسماعيلية.

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