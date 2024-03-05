بلع لسانه|الجهاز الطبي للمصري ينجح في إنقاذ لاعب بمباراة فريق تحت 14 سنة

نجح الجهاز الطبي لفريق المصري تحت 14 عامًا "2009" بقيادة الكابتن يحيى زكريا في إنقاذ اللاعب أحمد مصباح مهاجم الفريق بعد ما بلع اللاعب لسانه نتيجة اصطدامه بأحد لاعبي فريق شباب بهوت خلال الشوط الثاني من المباراة التي جمعت بين الفريقين عصر اليوم ضمن مباريات دوري القطاعات.

إنقاذ لاعب المصري بعد بلع لسانه 1000273226 1000273223

ونجح الكابتن يحيى زكريا مع التعامل السريع مع لاعب المصري باستخدام أدوات ادارة مجرى الهواء التنفسي airway management ، قبل نجاحه في إفاقة اللاعب الذي تعرّض لحالة إغماء مؤقت، لتتم الاستعانة بسيارة الإسعاف المتواجدة بالملعب في وضع اللاعب على جهاز الأكسجين حتى الاطمئنان التام على حالة اللاعب الذي أثار قلق جميع المتواجدين بملعب المصري الفرعي السيد متولي.