عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بلع لسانه|الجهاز الطبي للمصري ينجح في إنقاذ لاعب بمباراة فريق تحت 14 سنة

إنقاذ لاعب المصري
إنقاذ لاعب المصري بعد بلع لسانه

نجح الجهاز الطبي لفريق المصري تحت 14 عامًا "2009" بقيادة الكابتن يحيى زكريا في إنقاذ اللاعب أحمد مصباح مهاجم الفريق  بعد ما بلع اللاعب لسانه نتيجة اصطدامه بأحد لاعبي فريق شباب بهوت خلال الشوط الثاني من المباراة التي جمعت بين الفريقين عصر اليوم ضمن مباريات دوري القطاعات.

إنقاذ لاعب المصري بعد بلع لسانه

1000273226
1000273226
1000273223
1000273223

بورسعيد .. مواطنون يشيدون بأسعار معرض أهلا رمضان خلال لقائهم رئيس غرفة التجارة| صور

محافظ بورسعيد: تقديم كافة التسهيلات للمستثمر الجاد

ونجح الكابتن يحيى زكريا مع التعامل السريع مع لاعب المصري باستخدام أدوات ادارة مجرى الهواء التنفسي airway management ، قبل نجاحه في إفاقة اللاعب الذي تعرّض لحالة إغماء مؤقت، لتتم الاستعانة بسيارة الإسعاف المتواجدة بالملعب في وضع اللاعب على جهاز الأكسجين حتى الاطمئنان التام على حالة اللاعب الذي أثار قلق جميع المتواجدين بملعب المصري الفرعي السيد متولي.

المصري دورى القطاعات سيارة الإسعاف فريق المصري مجرى الهواء مباراة المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالف التوقعات.. مفاجأة مدوية في سعر الذهب عيار 21 اليوم

تليفونك مش مهنج.. توقف عمل فيسبوك في مصر لهذا السبب

نصيحة عاجلة من خبراء أمن المعلومات بعد تعرض فيسبوك لعطل مفاجئ

مفاجآت صادمة في عطل فيسبوك وإنستجرام.. 30% لن يستطيعوا استعادة الحسابات

خدمات فودافون رجعت .. وتعويض العملاء خلال 24 ساعة

بـ12.5 جنيه.. التموين تسمح بصرف السكر على البطاقات حتى 6 كيلو

أحمد حسن يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

تحول مفاجيء .. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

موضوعات متعلقة

بورسعيد .. مواطنون يشيدون بأسعار معرض أهلا رمضان خلال لقائهم رئيس غرفة التجارة| صور

مجلس المصري يطمئن على صحة مؤمن زكريا مدرب سموحة

عقب تخطي أمواج سموحة.. يومان راحة سلبية للاعبي المصري البورسعيدي

لهذا السبب تأكد غياب «الروج» عن مباراة المصري أمام زد

من برلين.. كامل أبوعلى يهنئ المصري بالفوز على سموحة

صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام سموحة

محافظ بورسعيد: تقديم كافة التسهيلات للمستثمر الجاد

وزير البترول: مدرسة ظهر بورسعيد تقدم خدمات تعليمية متخصصة عمليًا وتطبيقًا وتقنيًا

ترشيحاتنا

المقاومة في العراق تعلن شن هجوم على مطار حيفا الإسرائيلي

تخطى الـ3000 جنيه.. تحرك مفاجيء في أسعار الذهب اليوم بمصر

أشهر سيارات فيات في مصر بـ 150 ألف جنيه فقط.. تفاصيل

القاهرة تساند الأشقاء.. تحركات ومطالب عاجلة لحقن دمـ اء الشعب السوداني

حكم ختم القرآن الكريم في صلاة التراويح.. دار الإفتاء توضح

إعلام عبري: إسرائيل تقدم ردها على مطالب حماس خلال الساعات المقبلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول العرقسوس

حاجة واحدة هتصلح الجسم والبشرة والشعر.. اكتشفها

بشرى للمواطنين.. تراجع أسعار الزيت والسمن بالأسواق

فى ندوة "صدى البلد" .. محمد رحيم يتراجع عن قرار الإعتزال لهذا السبب |فيديو

فيديو

محمد رحيم يكشف كواليس أغنية "اللي بيني وبينك" بين عمرو دياب وجنات |خاص

بمقدم 28 ألف جنيه.. طرح شقق بالتقسيط على 30 سنة

ملامح تطوير نظام الثانوية العامة الجديد.. فيديو

إجازة للطلاب في شهر رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ