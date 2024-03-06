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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك: الاستقبال السعودي على أعلى مستوى.. ونتمنى مباراة قمة خالية من التعصب

صدى البلد

تحدَثَ محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن مباراة القمة المرتقبة التي ستجمع فريقه بالأهلي في نهائي كأس مصر بالمملكة العربية السعودية، والمقرر لها الجمعة المقبل على ملعب الأول بارك، في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.


وقال محمد طارق في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية "TeN":
 الاستقبال الذي وجدناه في المملكة العربية السعودية يليق بنادي الزمالك وبدولة مصر، وكان استقبالًا راقيآ وعلى أعلى مستوى.

 

وأضاف: " جمهور الزمالك أنهى حصته بالكامل في تذاكر مباراة القمة، والأهم أن تخرج المباراة على أعلى مستوى بشكل يليق بقطبي الكرة المصرية، وأن تتحلى بالروح الرياضية".

 

وتطرقَ محمد طارق للحديث عن طاقم التحكيم قائلًا: اختيار طاقم تحكيم أجنبي لمباراة القمة قرار صائب، فالحكم الأجنبي هو الأنسب لأنه لن يلقى اعتراضًا من كلا الفريقين عكس الحكام المصريين الذين يتعرضون للضغوط في مثل هذه المباريات.

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