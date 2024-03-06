30717 شهيدًا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر

أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة اليوم، الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 30717 شهيدًا و72156 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، أشارت صحة غزة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 86 شهيدا و113 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم .

وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة آخرين بينهم أطفال ونساء، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي محافظتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة.

ونقلت وكالة "وفا" الفلسطينية، عن مصادر محلية، بأن الاحتلال يواصل قصفه المكثف في مدينة حمد، وبلدة بني سهيلا، ومناطق أخرى في شمال خان يونس، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء.

وأضافت المصادر، أن عددا من الفلسطينيين استُشهدوا جراء قصف مدفعي استهدف محيط مدرسة الشوكة، شرق رفح.