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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تقدم ملحوظ لايرادات "عصابة عظيمة" بالسعودية

عصابة عظيمة
عصابة عظيمة

تمكن فيلم عصابة عظيمة من بطولة الفنانة إسعاد يونس من التواجد داخل قائمة الأعمال الأعلي تحقيقا للايرادات بالمملكة العربية السعودية هذا الاسبوع . 

 

واحتل فيلم عصابة عظيمة المركز الرابع علي مستوي الأفلام العربية والعالمية هذا الاسبوع ، بعدما كان يحتل المركز العاشر الاسبوع الماضي . 

عصابة عظيمة يتذيل قائمة الأعلى تحقيقا للإيرادات بالسعودية

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"عصابة عظيمة" بطولة: إسعاد يونس، ومحمد محمود، وكريم عفيفي، ومحمد ثروت، وهو من تأليف هاجر الإبياري، وإخراج وائل إحسان.

 

وتجسد الفنانة إسعاد يونس خلال أحداث الفيلم شخصية امرأة في الخمسينيات من عمرها فقدت بصرها نتيجة حادث، ولها ابن يجسد دوره الفنان كريم عفيفي يتسبب لها في خسارة منزلها ويستولي على أموالها، وتجسد فرح الزاهد دور زوجته.

 

ومن ناحية اخري بدات  الفنانة إسعاد يونس تصوير  دورها فى مسلسل “تيتا زوزو” والذى من المقرر أن يعرض خارج السباق الرمضانى المقبل.

 

المسلسل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل والتى تقوم حاليا باختيار باقى أبطال العمل للبدء فى تصويره قريبا.

 

ويعد مسلسل “تيتا زوزو” بمثابة عودة جديدة للفنانة إسعاد يونس بعد غياب عن الساحة الفنية حيث عادت الى التمثيل من خلال فيلم “200 جنيه" مع المؤلف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.

 

كانت إسعاد يونس شاركت فى مسلسل “كامل العدد” العام الماضى والذى عرض فى رمضان وقامت ببطولته دينا الشربينى وشريف سلامة.

المملكة العربية السعودية الفنانة إسعاد يونس الفنان كريم عفيفي رمضان 2024 فيلم عصابة عظيمة مسلسل “كامل العدد” مسلسل “تيتا زوزو” مسلسلات رمضان 202

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