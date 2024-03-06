رسائل للعراق وإيران.. بيان كويتي إماراتي مشترك بعد لقاء الصباح وبن زايد

أصدرت كلا من الكويت والإمارات بيانا مشتركا بعد انتهاء زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إلى دولة الإمارات ولقائه مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

ووفقا للبيان الكويتي الإماراتي المشترك، رحب الجانبان بقيام المستثمرين والشركات الكويتية والإماراتية بتوسيع أعمالهم والاستفادة من الفرص المتاحة في المشروعات التي تشهدها جميع القطاعات الحيوية في البلدين.

وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون الدفاعي وتطوير العلاقات والشراكات الاستراتيجية لحماية أمن واستقرار البلدين والمنطقة.

واتفقا على توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية واستثمار الفرص المتاحة في البلدين في ضوء رؤيتي "الكويت 2035" و"نحن الإمارات 2031".

وبحسب البيان المشترك، شدد الجانبان على أهمية احترام جمهورية العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وقال البيان إن الصباح وبن زايد أكدا على أهمية التزام جمهورية العراق باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، ورفضهما إلغاء الجانب العراقي وبشكل أحادي لبروتوكول المبادلة الأمني وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في الخور.

وعلى جانب آخر، أكد الجانبان أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط.

وأشار البيان إلى حق دولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث المحتلة من قبل إيران وعدم الاعتراف بأية سيادة أخرى على الجزر غير سيادة دولة الإمارات.

كما أكد البيان علي أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وبخصوص غزة، قال البيان الكويتي الإمارات المشترك، إن الجانبان أكدا التزامهما بمواصلة الجهود الإنسانية الرامية إلى تقديم المساعدات الإغاثية للتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.