مصادر: الإعلان عن إتمام اتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال ساعات

اكدت مصادر حكومية انه سيتم الاعلان خلال ساعات عن اتمام التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض الإضافي الجديد.

وكان قد قال صندوق النقد الدولي، في بيان سابق، إنه اتفق مع مصر على عناصر السياسة الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مؤشر آخر على أن الاتفاق النهائي لزيادة قرض البلاد البالغ 3 مليارات دولار على وشك الاكتمال.

وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر إيفانا فلادكوفا هولار إن الجانبين حققا "تقدما ممتازا" في المناقشات حول حزمة سياسات شاملة قد تبدأ معها مراجعات طال انتظارها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.