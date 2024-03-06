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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فوز ترامب بالترشيح الجمهوري.. نيكي هيلي تعتزم الانسحاب من السباق الرئاسي الأمريكي

نيكي هيلي
نيكي هيلي

أكد مقربون من نيكي هيلي أنها تخطط للانسحاب من السباق الرئاسي الأمريكي، وهو قرار سيضمن فوز دونالد ترامب بالترشيح الجمهوري ومواجهة الرئيس الديمقراطي جو بايدن مرة أخرى في انتخابات نوفمبر؛ حسبما أفادت وكالة "رويترز".

ومن المتوقع أن تعقد نيكي هيلي، السفيرة الأمريكية السابقة، مؤتمرا صحفيا للإدلاء بملاحظات موجزة في منطقة تشارلستون في ولاية كارولينا الجنوبية حوالي الساعة 10 صباحا. بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

فيما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أنها لن تعلن عن تأييدها لترامب، ولكنها ستشجع ترامب على كسب دعم الناخبين الجمهوريين والمستقلين الذين دعموها.

وكانت هيلي آخر منافس متبقي لترامب في الترشيح الجمهوري.

وفي يوم الثلاثاء الكبير، فاز ترامب بالأصوات الجمهورية في 14 ولاية من أصل 15 ولاية - بما في ذلك كاليفورنيا وتكساس- في هزيمة ساحقة لهيلي، التي جاء فوزها الوحيد في فيرمونت.

وقالت المجلة إنه من المتوقع أن تؤكد هالي أنها ستواصل الدفاع عن السياسات المحلية والخارجية المحافظة التي تدعمها والحذر من بعض المخاطر، مثل الانعزالية وعدم الانضباط المالي، التي تراها قادمة من واشنطن.

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