عضو اقتصادية الشيوخ: انفراجة قريبة في أسعار السلع

أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن القرارات التى صدرت عن البنك المركزي عقب اجتماعه ،كلها تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ،لاسيما وأنها بداية الطريق للإصلاحات مالية سيترتب عليها التسعير العادل للجنية المصري ،وهو ما سيؤدى إلي انخفاض كبير في أسعار جميع المنتجات وبالأخص في المواد الغذائية.

و لفتت النائبة ريهام عفيفي فى بيان صحفى لها إلى أن البنك المركزى أتخذ عددا من الإجراءات الهامة بهدف المساهمة فى خفض حالة التضخم وضبط الأسعار وذلك من خلال رفع سعر الفائدة بالبنوك المصرية .لافتة إلي أن سد الفجوة بين سعر الصرف فى السوق الرسمى والموازي ستساهم علي تشجيع القطاع الخاص،وتساعد على التنافسية .

و قالت النائبة ريهام عفيفي إلي أن حزمة الإجراءات التى اتخذها البنك المركزي ستعمل علي تدفق تحويلات المصريين في الخارج من العملات الأجنبية ،مما يساهم في زيادة النقد الأجنبى داخل السوق المصري.

كان البنك المركزي قد أعلن أنّه سيتم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي استعدادا لتنفيذ برنامج إجراءات الإصلاح.