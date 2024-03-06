عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو اقتصادية الشيوخ: انفراجة قريبة في أسعار السلع

ريهام عفيفي عضو
ريهام عفيفي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ

أكدت  النائبة ريهام عفيفي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن القرارات التى صدرت عن البنك المركزي عقب اجتماعه ،كلها تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ،لاسيما وأنها بداية الطريق للإصلاحات مالية سيترتب عليها التسعير العادل للجنية المصري ،وهو ما سيؤدى إلي انخفاض كبير في أسعار جميع المنتجات وبالأخص في المواد الغذائية.

و لفتت  النائبة ريهام عفيفي  فى بيان صحفى لها إلى أن البنك المركزى أتخذ عددا من الإجراءات الهامة بهدف المساهمة فى خفض حالة التضخم وضبط الأسعار وذلك من خلال رفع سعر الفائدة بالبنوك المصرية .لافتة إلي أن سد الفجوة بين سعر الصرف فى السوق الرسمى والموازي ستساهم علي تشجيع القطاع الخاص،وتساعد على التنافسية .

و قالت  النائبة ريهام عفيفي إلي أن حزمة الإجراءات التى اتخذها البنك المركزي ستعمل علي  تدفق تحويلات المصريين في الخارج من العملات الأجنبية ،مما يساهم في زيادة  النقد الأجنبى داخل السوق المصري.

كان  البنك المركزي قد أعلن أنّه سيتم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي استعدادا لتنفيذ برنامج إجراءات الإصلاح.

البنك المركزي التضخم سعر الصرف السوق الرسمى النقد الأجنبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في 4 بنوك مقابل الجنيه بعد قرار المركزي

52 جنيها تقريبا .. مصادر مصرفية تكشف عن سعر تدبير الدولار للعملاء في البنوك

مفاجأة سارة.. انخفاض 100 جنيه في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

تخطى الـ45 جنيها رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في البنوك الآن

تشكيل منتخب مصر| 11 مفاجأة جديدة من حسام حسن.. والإطاحة بـ 7 نجوم| أسماء

توقف حركة بيع وشراء الدولار بالسوق الموازية.. وهذه قيمته في البنوك

رفض استئناف المستشار مرتضى منصور على حكم حبسه 3 أشهر بتهمة سب الخطيب

البنك المركزي يقرر السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق 

ترشيحاتنا

كولر يعقد جلسة حاسمة بشأن اختيار مهاجمي مباراة كأس مصر.. تفاصيل

الغرف التجارية تحدد الآثار المتوقعة لقرارات البنك المركزي

نائبة: تحرير سعر الصرف يدفع لتراجع أسعار السلع واختفاء المضاربات نهائيا

تتصدره فلسطين.. بدء اجتماع وزراء الخارجية العرب بالجامعة العربية

شرف لنا تنظيمها بالسعودية.. تعليق ميدو على إقامة نهائي كأس مصر في المملكة

66 مستوطناً يقتحمون ساحات المسجد الأقصى


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحرك مفاجئ.. هل ترتفع أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة؟

مستشار الأمن الوطنى البحريني يتفقد عدة منشآت بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية

بسبب ميدو| تفاصيل استبعاد أحمد بلال من المنتخب.. وهذا ما قاله عن عبدالله السعيد

القوات المسلحة توجه ضربة قاصمة لتجارة المخدرات في مصر| صور

فيديو

مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

محمد رحيم يكشف كواليس أغنية "اللي بيني وبينك" بين عمرو دياب وجنات |خاص

بمقدم 28 ألف جنيه.. طرح شقق بالتقسيط على 30 سنة

ملامح تطوير نظام الثانوية العامة الجديد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ