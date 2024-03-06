كولر يعقد جلسة حاسمة بشأن اختيار مهاجمي مباراة كأس مصر.. تفاصيل

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن موقف كولر المدير الفني للاهلي من اختيار مهاجمي لقاء الزمالك في نهائي كأس مصر.

وكتب عبر فيسبوك: “خاص - كولر يحسم مهاجم الأهلي في نهائي كأس مصر بجلسة خاصة الليلة مع جهازه المعاون”.

مباراة الأهلي والزمالك

وتقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

وتُذاع مباراة الأهلي ضد الزمالك على قناة أون تايم سبورت، وأيضًا القناة الرياضية السعودية SSC.