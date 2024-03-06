في حملات مكبرة.. غلق 6 منشآت وإزالة 130 حالة إشغال بالإسكندرية

قال اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق الإسكندرية إن الحي بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية شن حملة مفاجئة مكبرة بمناطق سموحة وجليم بنطاق الحي ، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين، لإزالة الإشغالات والنظافة والوقوف على تطبيق قرار المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والخاص بالإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتفتيش على الصيدليات والمحلات والأسواق العشوائية بنطاق الحي.

وتوجهت الحملة إلى شوارع الريادة وابراهيم الشريف بسموحة ودياب بجليم ، وتم التفتيش على المحال والكافيهات والصيدليات ، وفتح الطريق أمام المرور والمارة ، والتحفظ على الإشغالات ، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والتشديد على الكافيهات والمحال المخالفة وكذا المتعديين على الطريق العام بعدم عودة الإشغالات مرة أخرى ، لعدم التعرض لمصادرة معداتهم مرة أخرى وتغريمهم وتوقيع العقوبات اللازمة عليهم

وأسفرت الحملة عن قيام إدارة رخص المحلات بغلق وتشميع ٦ منشآت متنوعة إدارة بدون ترخيص ، وقيام إدارة الإيرادات بتحصيل ٥٠ ألف جنيه غرامات فورية من عدد من المحال والكافيهات المخالفة ، وقيام إشغال الطريق بالتحفظ على ١٣٠ حالة إشغال متنوع ، فضلا عن قيام صحة شرق بتحرير ٤ محاضر عدم حمل شهادة صحية وعدم تطبيق اجراءات احترازية و إعدام ٢١ كيلو مواد غذائية متنوعة ، وقيام الطب البيطري بإعدام ١٢ كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما قامت السلامة والصحة المهنية بتحرير ٣ محاضر ، بالإضافة إلى قيام إدارة تموين شرق بتحرير ٤ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية ، وقيام مكتب العمل بتحرير ٤ إنذارات ، فضلا عن قيام صحة البيئة بتحرير ٧ محاضر عدم تطبيق الاشتراطات الصحية ونظافة عامة ، وقيام الرصد البيئي بتحرير ٧ إنذارات وقيام الصرف الصحي بتحرير ٣ إنذارات.

جاء ذلك بحضور عماد الحوشي سكرتير عام الحي ومديري إدارات إشغال الطريق ورخص المحلات ومسئول الإعلام ومفتشي المتابعة وإشغال الطريق وممثلي الطب البيطري والسلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي ومفتش أغذية شرق وصحة البيئة، والتموين والتفتيش الصيدلي ومنطقة شرق الطبية، وإدارة شئون البيئة والرصد البيئي والإيرادات.