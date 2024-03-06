هشام عز العرب: إجراءات البنك المركزي لتصحيح المسار وأزمة الدولار ستنتهي

أكد هشام عز العرب، رئيس بنك التجاري الدولي CIB، إن البنك المركزي يقوم بإجراءات تصحيحة في الوقت الحالي لضبط سعر الصرف الأجنبي والتي وصلت لمراحل غير مطمئنة .



أضاف عز العرب في تصريحات له، أن الإجراءات التي تتم في الوقت الحالي لتحقيق الضبط المالي وهي تختلف عما جري التعامل فيه في 2016 لحل أزمة العملة الأجنبية الدولار مؤكدا أن الجزء من الحل هو العلاج الفوري والذي تقوم به إدارة البنك المركزي الحالية.



وكسر سعر الدولار في بنك CIB حاجز ال43 جنيه مع تعاملات اليوم.



وقال عز العرب إن الفترة القادمة ستشهد انفراجة في المعاملات الأجنبية بعد سريان قرار البنك المركزي الخاص بحسم الطلبات الاستيرادية بالعملة الأجنبية المعلقة.