عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

محلية النواب تناقش طلب إحاطة حول معاناة أهالي البدرشين بسبب مول تجاري

إجتماع لجنة الإدارة
إجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

شهد اليوم اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عماد عبد التواب، بشأن الإجراءات المتبعة من قبل شركة (MOT) حيال المستثمر الذي يقوم بإنشاء سوق خاص به (مول تجاري) على مساحة 5000 م2 على أرض السكة الحديد بالبدرشين – محافظة الجيزة.

وكشف النائب مقدم طلب الإحاطة، خلال الاجتماع بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عدم تنفيذ المستثمر التزامه مع وزارة الموارد المائية والري بإنشاء كوبري لنقل الموَّن الخاصة بإنشاء المول وإدخالها عن طريق مشاية حديد تبرع بها الأهالي لخدمة مستشفى البدرشين.

وشدد على ضرورة توضيح خطة الشركة والمستثمر لتسكين أصحاب محلات السوق العشوائي الحالي، ومعرفة حجم الكوبري الذي سيتم إنشائه على نفقة المستثمر والقيمة التقديرية لإيجار المحلات داخل المول التجاري الجاري إنشائه.

وأوصى النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بإعداد تقرير شامل بخصوص الملفات الواقعة تحت ولاية وزارة النقل استنادا لطلبات الإحاطة التي تحال إليها على عموم الجمهورية.

وقال: اللجنة ستعقد اجتماعا بعد إجازة عيد الفطر المبارك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وجميع رؤساء الهيئات التابعة للوزارة للرد على كافة الاستفسارات والإشكاليات المتعلقة بها.

وأكد أن هناك إطار قانوني يحكم العمل، وعلى الجميع الالتزام التام بما يحدده له القانون.

وأشار إلى أن الجميع يستهدف تحقيق المصلحة العليا، وأي تقصير سيتم التعامل معه.

لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب إجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب طلب الإحاطة شركة MOT أرض السكة الحديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في 4 بنوك مقابل الجنيه بعد قرار المركزي

مفاجأة سارة.. انخفاض 100 جنيه في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

52 جنيها تقريبا .. مصادر مصرفية تكشف عن سعر تدبير الدولار للعملاء في البنوك

تشكيل منتخب مصر| 11 مفاجأة جديدة من حسام حسن.. والإطاحة بـ 7 نجوم| أسماء

تخطى الـ45 جنيها رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في البنوك الآن

حكم نهائي.. تأييد حبس مرتضى منصور 3 أشهر في قضية سب الخطيب

توقف حركة بيع وشراء الدولار بالسوق الموازية.. وهذه قيمته في البنوك

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بقفزة صادمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

فلسطين: مصادقة إسرائيل على بناء 3500 وحدة استيطانية صفعة على وجه العالم

أمبري البريطانية تعلن عن ضرر كبير لسفينة أمريكية وهروب بحارتها بقوارب نجاة

بقرار من مجلس الوزراء.. إعادة تشكيل اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث

الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

عضو مجلس الزمالك: لم أحمل حقائب بها شماريخ وهذا الكلام لا يصدقه عقل

الوزراء يوافق علي السداد الفوري لرد متأخرات أعباء الصادرات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريم مصطفى تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة للجدل

تحرك مفاجئ.. هل ترتفع أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة؟

مستشار الأمن الوطنى البحريني يتفقد عدة منشآت بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية

بسبب ميدو| تفاصيل استبعاد أحمد بلال من المنتخب.. وهذا ما قاله عن عبدالله السعيد

فيديو

بعضها بعمق 200 متر.. ظهور تشققات غامضة بجنوب طرابس تثير هلع الليبيين

مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

محمد رحيم يكشف كواليس أغنية "اللي بيني وبينك" بين عمرو دياب وجنات |خاص

بمقدم 28 ألف جنيه.. طرح شقق بالتقسيط على 30 سنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ