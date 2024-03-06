محلية النواب تناقش طلب إحاطة حول معاناة أهالي البدرشين بسبب مول تجاري

شهد اليوم اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عماد عبد التواب، بشأن الإجراءات المتبعة من قبل شركة (MOT) حيال المستثمر الذي يقوم بإنشاء سوق خاص به (مول تجاري) على مساحة 5000 م2 على أرض السكة الحديد بالبدرشين – محافظة الجيزة.

وكشف النائب مقدم طلب الإحاطة، خلال الاجتماع بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عدم تنفيذ المستثمر التزامه مع وزارة الموارد المائية والري بإنشاء كوبري لنقل الموَّن الخاصة بإنشاء المول وإدخالها عن طريق مشاية حديد تبرع بها الأهالي لخدمة مستشفى البدرشين.

وشدد على ضرورة توضيح خطة الشركة والمستثمر لتسكين أصحاب محلات السوق العشوائي الحالي، ومعرفة حجم الكوبري الذي سيتم إنشائه على نفقة المستثمر والقيمة التقديرية لإيجار المحلات داخل المول التجاري الجاري إنشائه.

وأوصى النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بإعداد تقرير شامل بخصوص الملفات الواقعة تحت ولاية وزارة النقل استنادا لطلبات الإحاطة التي تحال إليها على عموم الجمهورية.

وقال: اللجنة ستعقد اجتماعا بعد إجازة عيد الفطر المبارك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وجميع رؤساء الهيئات التابعة للوزارة للرد على كافة الاستفسارات والإشكاليات المتعلقة بها.

وأكد أن هناك إطار قانوني يحكم العمل، وعلى الجميع الالتزام التام بما يحدده له القانون.

وأشار إلى أن الجميع يستهدف تحقيق المصلحة العليا، وأي تقصير سيتم التعامل معه.