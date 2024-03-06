مسئول حكومي: كندا تعتزم إعادة تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة الفلسطينيين

تستعد كندا لإعادة تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، كما كشف مسؤول حكومي تحدث إلى وكالة أسوشيتد برس.

ويأتي هذا القرار في أعقاب خسارة الوكالة لدعم مالي كبير في أعقاب الادعاءات التي وجهتها إسرائيل ضد بعض موظفيها في غزة.

وأفادت هيئة الإذاعة الكندية في البداية عن نية كندا استعادة التمويل، ومن المتوقع أن يصدر الإعلان وزير التنمية الدولية أحمد حسين يوم الأربعاء، وفقًا لوكالة أسوشييتد برس. ومع ذلك، كشف المسؤول الحكومي، الذي تحدث دون الكشف عن هويته بسبب عدم وجود تصريح لمناقشة الأمر، أن الإعلان قد تأخر.

وأشار التقرير أيضًا إلى تواجد وزير خارجية كندا في الشرق الأوسط، مع خطط لزيارة إسرائيل، مما يشير إلى ارتباطات دبلوماسية محتملة في المنطقة فيما يتعلق باستعادة التمويل للأونروا.

وأفاد بأن تحرك كندا لإعادة التمويل للأونروا يؤكد على الالتزام المتجدد بالجهود الإنسانية في المنطقة ويمكن أن يكون له آثار كبيرة على تلبية الاحتياجات الملحة للاجئين الفلسطينيين. ومع تطور الوضع، يتم انتظار مزيد من التفاصيل بشأن توقيت ومدى استعادة التمويل.