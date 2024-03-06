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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحالة ربة منزل ونجلها للمفتي لاتهامهما بقـ.تل سيدة بعد استدراجها في القليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، الدائرة الخامسة، بإحالة أوراق ربة منزل ونجلها، حداد، لاتهامهما بقتل سيدة بعد إستدراجها، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما على ما اقترفاه، بدائرة مركز شرطة قليوب.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7905 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 662 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "نورة. م. ع"، 39 سنة، ربة منزل، و"كامل. ع. ك"، 19 سنة، حداد، ومتهمة ثالثة "حدث"، في 2 / 10 / 2022، المتهمان وأخرى 14 سنة، قتلوا عمداً المجني عليها "نورا عبد النور حلمي مرزوق"، مع سبق الإصرار والترصد.

وتابع أمر الإحالة، أنه نفاذاً لذلك الغرض، عقدوا العزم وبيتوا النية على إنفاذ مشروعهم الإجرامي المتفق عليه، إذ قام المتهمان الأولى والثاني بانتظار حضورها صحبة المتهمة الأخرى، وما إن أتتهم حتى دلفت إحدى الغرف بالسمن فدخل خلفها المتهم الثاني فجثم فوقها وقيد حراكها، وما إن صرخ لطلب مساعدة المتهمتين الأولى والأخرى حتى  هرعتا إليه واستكملت الأخيرة تقييد حراكها من قدمها، وكممت الأولى فاهها بقطعة من القماش ممزوجة بالمياه قاصدين جميعاً من فعلتهم إزهاق روحها حتى فارقت الحياة على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية الخاص بها المرفق بالأوراق.

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