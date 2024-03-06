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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصريحات جوزيه جوميز قبل مواجهة الأهلي في كأس مصر

صدى البلد

أكد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على جاهزية لاعبي الفارس الأبيض لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر.

وقال المدير الفني البرتغالي في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الخاص بنهائي كأس مصر: " المباراة ستكون صعبة، خاصة وأننا نواجه منافس قوي".

وأضاف: "لاعبو الزمالك مستعدون للقاء، وهدفنا التتويج باللقب، وإسعاد الجماهير".

و أكمل: " بداية مشواري مع فريق أهلي جده كانت التتويج بكأس بالسوبر، و أتطلع لتكرار نفس الأمر والتتويج بلقب كأس مصر مع الزمالك وحصد أول بطولة لي مع الفريق".

وتابع: "تحدثت مع جوسفالدوا فيريرا المدير الفني السابق للزمالك قبل وبعد الوصول للسعودية، كان شيء مهم جداً أنني عملت معه لمدة 6 سنوات، وكل ما أفعله في التدريب بسبب تعلمي و ارتباطي به".

وعن الحضور الجماهيري المنتظر علق قائلاً: "مهم جداً الانطباع الذي يأتي من الجماهير، ونلعب في القاهرة بـ 10 ألاف متفرج فقط، وأتوقع أن تمتلئ جنبات ملعب المباراة بالجماهير، وخاصة جماهير الزمالك هي التي تمنحنا الطاقة الكبيرة وهذا شيء رائع".

وأكمل: "هي مباراة تكتيكية قوية بين الفريقين، صحيح أن الفريقين ليس في مستواهما المعهود، لكن من المهم لي وللنادي الفوز بالكأس”.

واضاف:" لاعبو الفريق يعرفون الطريقة الخططية التي سنلعب بها، وأعرف تماماً التشكيل الذي سوف أخوض به المباراة.


واختتم تصريحاته قائلاً: "لاعبو الفريق تمرنوا معي 24 وحدة تدريبية، وقبل وصولي تعاقد النادي مع 10 لاعبين، وكان من المهم منح الفرصة للعديد من اللاعبين في المباريات الماضية".

 ويلتقي الزمالك مع الأهلي يوم الجمعة المقبل باستاد الأول بارك بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في نهائي كأس مصر.

وتضم القائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح  - سيد عبدالله "نيمار".

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي -يوسف أوباما.

الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

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