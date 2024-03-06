خبير اقتصادي: الحكومة لن تضغط على الدولار في الفترة المقبلة|فيديو

قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إنه يتم البحث حالياً عن أنواع محددة من الإستثمار لمواجهة التضخم مثل: الاستثمارات طويلة الأجل كـ"إستثمار رأس الحكمة" ،وإستثمارات الصناعات التحويلية .

يجب ان تستمر السياسات النقدية بالتشديد



وأضاف مدحت نافع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه يجب ان تستمر السياسات النقدية بالتشديد ، بأساليب مختلفة، منها : الشهادات البنكية ، وزيادة سعر الفائدة، ولخفيض المعروض النقدي.



وتابع مدحت نافع الخبير الاقتصادى، قائلاً:" لن يكون هناك ضغط حكومي على الدولار في الفترة المقبلة"