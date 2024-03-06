السكرتير العام المساعد لبني سويف يتفقد معارض"أهلا رمضان" خلال زيارته لببا والفشن

زار اليوم اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد مركزي ببا والفشن تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لمتابعة توفير السلع الغذائية واللحوم على اختلاف أنواعها بأسعار مناسبة لجمهور المستهلكين، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل المتواصل لتلبية احياجات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم ، والتي تترجمها الحكومة إلى جهود عملية من خلال منافذ أهلا رمضان ومشروعات الدواجن ومعارض السلع والمبادرات وكذا حشد كافة الجهود الرسمية وغير الرسمية في هذا الملف الحيوي.

وتفقد خلال الزيارة السكرتير العام المساعد انتظام سير العمل بمعارض " أهلًا رمضان" بالمركزين، ضمن عددٍ من المعارض التي أُقيمت بجميع مراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع التموين والغرفة التجارية والوحدة الاقتصادية بالمحافظة ، لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة منعا للاحتكار، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وسعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، حيث تتوفر بها من كميات كبيرة من اللحوم والأسماك والدواجن والزيت والسكر والأرز والمكرونة، ياميش ، تين ، زبيب ، بلح ، جوز الهند ، دقيق ،ألبان ،منظفات وغيرها، وذلك ضمن خطة المحافظة لاستقبال شهر رمضان المعظم.

و التقى السكرتير العام المساعد بعض المواطنين ممن تصادف وجودهم داخل المعارض أثناء جولته، واطمأن إلى مدى رضاهم عن السلع المعروضة وجودتها وأسعارها، مستمعًا إلى أرائهم ومقترحاتهم في هذا الشأن، ومؤكدًا توجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم بالمتابعة المستمرة وتضافر الجهود لتنفيذ خطة المحافظة والتي تتضمن إجراءات عملية للمساهمة في توفير السلع الغذائية واللحوم على اختلاف أنواعها بأسعار مناسبة للمواطنين.

رافق السكرتير العام المساعد خلال الزيارة كلٍ من الأستاذ محمد بكري رئيس مدينة الفشن والأستاذ مدحت صلاح رئيس مركز ببا، الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية والتعاون _مسؤول المعارض والأسواق بديوان عام المحافظة ،والمختصين من التموين والوحدة المحلية والجهات ذات الصلة.