سلة الزمالك يهزم الأهلي في دوري السوبر

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره الأهلي بنتيجة 110 - 99، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على صالة الأخير بالجزيرة، ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة دوري السوبر .

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:-

25 - 25

59 - 45

89 - 67

110 - 99

ومن المقرر أن يلتقي "سلة الزمالك" مع نظيره الجزيرة يوم السبت المقبل، على صالة الأخير، ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة دوري السوبر.

ويضم الجهاز الفني لـ"سلة الزمالك" كل من، وائل بدر مديراً فنياً، ومحمد السحرتي مدرباً عاماً، وطارق كيمب مدرباً عاماً، ومحمد سعيد معداً بدنياً، ومصطفى محسن مديراً إداريا، وإسلام جمعة أخصائياً للعلاج الطبيعي، وإياد مصطفى محللاً للأداء.