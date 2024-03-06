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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بـقــ.ــتل شخص في مشاجرة بالقليويية لمايو المقبل

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، تأجيل محاكمة مالك جراج وعامل لاتهامهم بقتل شخص خلال مشاجرة بينهما بعد مشادة كلامية، باستخدام سلاح أبيض، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة لجلسه الدور الرابع من دور شهر مايو للنطق بالحكم.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 18372 لسنة 2023 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2816 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "احمد ك أ"، 37 سنة، مالك جراج، "محبوس"، و"محمد م ع"، عامل، (هارب)، ومقيمان دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، لأنهما في يوم 6 / 9 / 2023، بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول محافظة القليوبية، قتلا المجني عليه محمد حمدي جودة، بغير سبق إصرار ولا ترصد - بأنه وعلى إثر مشادة كلامية فيما بينهما أشهر المتهم سلاحاً أبيض وسدد للمجني عليه طعنة قسية قاصداً إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا "سلاح ابيض"، بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة أنه حدثت مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم، فأشهر الأخير سلاح أبيض وسدد للمجني عليه طعنة استقرت بصدره، قاصداً إزهاق روحه فأحدث إصابته التي أودت بحياته حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة، وتم ضبط المتهم الأول وبمواجهته أقر له بارتكاب الواقعة.

القليوبية الطب الشرعى تأجيل محاكمة المتهمين تقرير الطب الشرعي تحريات المباحث جنايات شبرا الخيمة

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