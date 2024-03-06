الغرف التجارية: أسعار المواد الغذائية والخضروات والفاكهة ستنخفض رغم تحرير سعر الصرف

أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفواكه بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار المواد الغذائية والخضروات والفواكه في انخفاض وستنخفض حتى مع تحرير سعر الصرف وأن أسعارها متعلقة بالعرض والطلب.

وأضاف النجيب في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc الفضائية أن لدينا زيادة معروض في الإنتاج ولا توجد ندرة في منتج وأن أسعار الطماطم والبطاطس والخيار والبصل والثوم في انخفاض، لافتا إلي أن الموسم الحالي هو موسم انتاج.

وأوضح أن تحرير سعر الصرف سيؤثر على السلع المستوردة من الموسم القادم بعد رمضان، مشيراً الي أنه لا يوجد احتكار في المنتجات القابلة للتلف.