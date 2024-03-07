أحمد أبو مسلم يكشف تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في نهائي كأس مصر|فيديو

قال أحمد أبو مسلم كابتن النادي الأهلي السابق، إن لاعبي النادي الأهلي مميزين في مبارياتهم خلال الفترة الأخيرة، نتيجة التدوير الذي يقوم به المدير الفني مارسيل كولر في تعديل بعض مراكز اللاعبين، ومن بينهم عمركمال عبدالواحد.



وأضاف أحمد أبو مسلم خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أخشى من الإصابة على اللاعب محمود كهرباء في خط هجوم المارد الأحمر، خاصة بعد إصابة الفلسطيني وسام أبو علي، ويجب أن يبدأ كولر به أساسيًا في المباراة لأنه لاعب جيد ومتكامل وقادر على التهديف ويمتلك شراسة هجومية عالية.



وتعليقا على توقعات الجماهير بشأن الإجماع على فوز الأهلي بـ3 أهداف، قال أحمد أبو مسلم: «ممكن يكون وارد وده فال حسن طبعًا مفيش شك، وأتوقع الفوز أيضًا 3 صفر».



وبشأن التشكيل الأمثل للنادي الأهلي أمام الزمالك في مباراة نهائي كأس مصر الجمعة المقبلة، أردف كابتن النادي الأهلي السابق، أن التشكيل المتوقع والأنسب للأهلي هو الذي يضم كلا من (مصطفى شوبير - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - علي معلول - محمد هاني - مروان عطية - عمرو السولية - إمام عاشور - بيرسي تاو - حسين الشحات - محمود كهرباء).