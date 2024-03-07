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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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في اليوم العالمي للمرأة.. نساء غزة بلا حقوق ولا أبناء ولا أقرباء

نساء غزة
نساء غزة

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "في اليوم العالمي للمرأة.. نساء غزة بلا حقوق ولا أبناء ولا أقرباء".

وأوضح التقرير أنه في يوم المرأة العالمي كان لزاما على العالم أن يهنئ تلك المرأة التي مرت بما لم يمر به أحد منذ أكثر من 5 أشهر، إذ تحملت الموت والفقد والنزوح والتهجير، وفوق ذلك وذاك تحملت الجوع والخوف ولحظات ضياع الوطن إنها المرأة الغزية رمز البطولة والصمود والكفاح.

ولفت التقرير إلى أن نساء غزة أو حرائرها وشجيرات الزيتون كما لقبن من قبل، نحو 1.10 مليون أنثى من إجمالي سكان القطاع، جميعهن بطلات لروايات وقف أمامها التاريخ حائرا، فكيف لأنثى أن تملك كل ذلك الكم من الصبر والقوة.

وأشار التقرير إلى أن النساء خلقهن الله ضعيفات إلا في غزة فقد خلق الله نساءها لا يعرفن الخوف ولا الضعف، ستجد الأم تدفن جثمان طفلها الشهيد وترسل الآخر ليكمل طريق كفاحه بدلا عنه، والزوجة التي كتب عليها فقدان شريك عمرها ستجدها بدل البكاء عليه تواصل طريقها.

نساء غزة غزة يوم المرأة العالمي الموت التهجير

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