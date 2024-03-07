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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

رئيس جامعة الأزهر يقرر صرف مكافأة لفريق عمل "جهاز محاكاة للغسيل الكلوي"

صدى البلد

قام فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، وسعاد بكر، الأمين العام المساعد لفرع البنات؛ بجولة تفقدية إلى كلية التمريض بنات بالقاهرة، في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لجميع كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم؛ للاطمئنان على سير العمل بها.

وخلال الزيارة تفقد رئيس الجامعة (جهاز محاكاة للغسيل الكلوي) قامت طالبات الكلية بتصميمه؛ بهدف مساعدة الطالبات على التدريب العملي للمحاكاة العملية لإجراء الرعاية التمريضية لمرضى الفشل الكلوي المزمن، إضافة إلى تصميم صندوق إسعافات أولية متكامل بواسطة طالبات الفرقة الثانية تمريض باطني جراحي للتدريب على أى حالات طارئة.

وعبر رئيس الجامعة عن فخره وسعادته بهذه التصميمات التي قامت بها طالبات الكلية برئاسة الدكتورة آمال السباعي، عميدة الكلية، والدكتورة رشا البربري، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذة شيماء فوزي، مديرة الكلية، وبإشراف من الدكتورة هبة عبد العظيم، أستاذ م التمريض الباطني الجراحي، والمعيدات: ندي أبو طه، وفاتن علي سليمان.

وخلال الزيارة قرر فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، صرف مكافأة مالية لكل طالبة ممن أسهمن في تصميم جهاز المحاكاة قدرها 500 جنيه لكل طالبة، وعبر عن سعادته بما شاهده مؤكدًا على أن هذا التصميم يعكس وعي وإدراك وأهمية قيمة العلم بالنسبة لطلاب وطالبات جامعة الأزهر في مختلف الكليات؛ انطلاقًا من أن العلم والبحث العلمي هما قاطرة التنمية الحقيقية.

ووعد رئيس الجامعة بتقديم كل سبل الدعم وتذليل جميع التحديات أمام طلاب الجامعة؛ إيمانًا بأن طلاب اليوم هم قادة المستقبل.

وعلي هامش الزيارة قام رئيس الجامعة بافتتاح المعرض الخيري للطالبات نظمته الكلية بالجهود الذاتية؛ دعمًا للطالبات، وقدم رئيس الجامعة التهنئة لأسرة كلية التمريض بقرب حلول شهر رمضان المبارك داعيًا المولى -عز وجل- أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء.

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