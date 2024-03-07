مساحتها 60 ألف فدان.. «زراعة الشيوخ» توصي بخطة للتوسع في تصدير النباتات العطرية

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب رامى جلال عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بشأن تذليل العقبات للتوسع في زراعات النباتات العطرية.



وأكد النائب رامى جلال، أهمية النباتات العطرية في تشكيل القوة الناعمة لمصر كمدخل ثقافى، مشيرًا إلي أن النباتات العطرية تحتل المركز الخامس في تصدير الحاصلات الزراعية بمصر، وتبلغ مساحتها في مصر 60 ألف فدان.



واستعرض عدد من التحديات أمام التوسع في ذلك القطاع، منها أننا ليس لدينا بيانات احصائية دقيقة،

بالإضافة إلي استخدام جائر للمبيدات الزراعية، ومشكلات تتعلق بطرق الجمع والحصاد، إلي جانب تفتيت الحيازات، وافتقادنا لمعلومات عن احتياجات السوق الخارجية.



ودعا جلال، إلي إعداد قاعدة بيانات مدققة عن تلك النباتات وتخصيص مساحات في المشروعات الجديدة لها، و استخدام الميكنة الزراعية.

وقال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، أهمية ذلك الملف، لاسيما وأنه يرتبط بالتصدير وتوفير العملة الأجنبية

وأشار إلي ضرورة إعداد دراسة جدوى لكل محصول من النباتات العطرية.

ودعا الجبلي، إلي أهمية التعامل مع الملف بشكل متكامل بدءا من الزراعة والخدمات والتصنبع، وذلك بمشاركة القطاع الخاص، بحيث يكون لدينا في كل منطقة تتميز بزراعات محددة، عدد من مجمعات الخدمات والتصنيع التى تتكامل معها.



وقال النائب عبد الحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب ورئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، نصدر ٣.٥ مليار دولار حاصلات زراعية طازجة، وأن النباتات العطرية هى الحصان الأسود لمصر في الزراعة في المناطق الجديدة.

وأشار إلي أن حجم الصادرات من النباتات العطرية يبلغ ٢٨٠ مليون دولار.

وتساءل النائب محمد السباعى، وكيل اللجنة، عن أهمية الاستثمار الزراعى

في المحاصيل الاستراتيجية أم النباتات العطرية، وأيهما أفضل للدولة.

وأشار السباعى، إلي أن النباتات العطرية من المحاصيل الهامة التى تتطلب خطة واضحة للاستفادة منها بشكل جيد.



وأكد النائب عمرو أبو السعود، أهمية إنشاء مناطق تجهيز قريبة من مناطق زراعة تلك النباتات العطرية.



ومن جانبه قال د أيمن حمودة مدير معهد بحوث البساتين، أهمية تلك النباتات العطرية، نظرا لأنها لاترتبط بموسم زراعة محدد، وبالتالي يمكن تصديرها طوال العام نظرا لتعدد أصنافها، مقارنة بالمحاصيل الأخرى التى ترتبط بموسم واحد للتصدير .

وأشار إلي قيامه بإعداد دراسة جديدة عن كل النباتات الطبية فيى مصر ويبلغ عددها من ٣٣ إلى٣٥ نوع، ووصلت مساحتها نحو ١٣٠ ألف فدان.



وأوصت اللجنة، بخطة للتوسع في زراعة وتصدير النباتات العطرية.