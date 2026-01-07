القبض على المتهمين بتكسير كاميرا خاصة بمنزل شخص بكفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص مستقلين سيارة ربع نقل بتكسير كاميرا مراقبة بأحد أعمدة الإنارة خاصة بأحد المنازل وحدوث مشادة كلامية بينهم وآخرين بكفر الشيخ.

بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو ومستقليها، وهم 4 أشخاص، مقيمين بدائرة مركز شرطة دسوق.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهم ومالك المنزل، مقيم بدائرة المركز، حول ملكية قطعة أرض زراعية، توجهوا على إثرها لمنزله وقاموا بتكسير كاميرا المراقبة الخاصة بمنزله باستخدام عصى خشبية وحدوث مشادة كلامية بينهم واثنين خفراء خاصين بالمنزل المشار إليه، وبسؤال الآخرين أيدا ما سبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.