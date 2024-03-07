أسرار وتفاصيل أحدث كشف أثري خلال تنفيذ مشروع مستشفى بنها الجامعي الجديد

قال الدكتور عماد مهدي، الباحث الأسري وعضو اتحاد الأثريين المصريين، إن بنها معناها مدينة الشجرة المقدسة، مشيرا إلى أنها مدينة تاريخية وجزء من أتريب القديمة، والتي تأسست في عصر الدولة القديمة للملك سينفرو.

وأضاف الدكتور عماد مهدي، الباحث الأسري وعضو إتحاد الأثريين المصريين، خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن بنها أيضا معناها القصر الأوسط، أى أنها كانت منطقة متوسطة ما بين العاصمة فى تانيس الشرقية وما بين منف بالجيزة، أى أنها موقع إسترتيجي.

وتابع الدكتور عماد مهدي، الباحث الأسري وعضو إتحاد الأثريين المصريين، أن الكشف الأثري الذي تم العثور عليه أثناء تنفيذ مشروع مستشفى بنها الجامعي الجديد يعد اكتشاف كبير جدا، ومازالت الأرض المصرية تحوي العديد من الأثار المصرية.