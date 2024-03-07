ماذا سيحدث لأسعار السلع بعد التعويم

اسعار الدواجن والسلع بعد التعويم

قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبدالرحمن تغطية عن ارتفاع فى أسعار السلع نتيجة لعدة عوامل كاحتكار التجار لها او احتجاز السلع فى الموانئ.. وارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء بشكل مبالغ فيه حتى انه وصل ل٧١ جنيها وذلك بالطبع أثر على أسعار السلع فى الأسواق.



كما شهدت أسعار الفراخ والبيض ازمة أيضا نتيجة لاحتجاز الأعلاف فى الموانئ فضلا عن زيادة اسعارها ، حتى أن بعض المربين توقفوا عن إنتاج دورات.



كما ان هناك بعض المحال قد أغلقت نتيجة هذا الارتفاع وسط محاولات من الحكومة للسيطرة على الاسعار فى الاسواق.



ولكن بعد قرارات البنك المركزي امس بالسماح بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق.. سادت حالة من القلق بين المواطنين وسط تخوفهم من ارتفاع الأسعار فى الأسواق أكثر من ذلك، لان هذا الأمر الذي قد يؤثر على تكلفة الحياة ومعدلات التضخم في البلاد.



وتساءلوا عن مصير الاسعار الفترة المقبلة، وما مدى تأثير قرارات البنك المركزي على أسعار الفراخ والبيض.



وفى هذا السياق طمأن الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، المواطنين بشأن استقرار اسعار الفراخ والبيض الفتره المقبلة.

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