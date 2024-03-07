محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول أمام سبارتا براج بالدوري الأوروبي

أعلن الإعلامي أمير هشام عن تواجد نجم ليفربول محمد صلاح علي مقاعد بدلاء الفريق أمام سبارتا براج بالدوري الأوروبي.

وكتب أمير هشام عبر فيسبوك: محمد صلاح علي مقاعد بدلاء ليفربول أمام سبارتا براج بالدوري الأوروبي.

وحسم الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، موقف المصري محمد صلاح، نجم الريدز، من التواجد في مباراة سبارتا براج، غدًا الخميس، في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

ووفقاً للموقع الرسمي لليفربول، وضع كلوب اسم صلاح ضمن قائمة الريدز المكونة من 23 لاعبًا لخوض مباراة سبارتا براج.

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وجاءت قائمة ليفربول كاملة، كالآتي:

جوميز - إندو - فان دايك - كوناتي - دياز، سوبوسلاي - نونيز - ماك أليستر - صلاح - أدريان - جاكبو - إيليوت - تسيميكاس - روبرتسون - كلارك - جوردون - ماكونيل - كيليهير - كوماس- كوانساه - برادلي - موسيالوفسكي - مروزك.

ولم يشارك الدولي المصري مع الريدز منذ إصابته بعد مواجهة برينتفورد في منتصف فبراير الماضي، والتي سجل خلالها هدفا وصنع آخر في الدوري الإنجليزي.