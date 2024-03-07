المركزي لتنمية الصادرات: إقبال كبير من المستثمرين الأجانب على شراء أذون الخزانة

كشف محمد أبو السعود نائب رئيس البنك المركزي لتنمية الصادرات عن ردود الفعل على قرار البنك المركزى المصرى بتوحيد سعر الصرف.

وأكد محمد أبو السعود خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي ام سي" المذاع عبر قناة “دي ام سي” أنه منذ الامس وهناك إقبال كبير من الستثمرين الأجانب على شراء أذون الخزانة من البنوك المصرية.

اشادات دولية

وتابع نائب رئيس البنك المركزي لتنمية الصادرات: من امبارح والمؤسسات الدولية الكبرى بتشيد بقرار توحيد سعر الصرف.

وأكد محمد أبو السعود نائب رئيس البنك المركزي لتنمية الصادرات أن قرارات البنك المركزى تعيد الثقة فى الجنيه المصري وتشجع المستثمرين الاجانب على ضخ استثماراتهم في السوق المصري.