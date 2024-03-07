رسالة عاجلة من كولر لجماهير الأهلي قبل مواجهة الزمالك بنهائي كأس مصر

وجه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة للجماهير قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر غدا الجمعة بالسعودية.

ونشر مارسيل كولر عبر الرسمي عدة صورا مع الجماهير بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق قائلا: اليوم تدربنا على ملعب التدريب الخاص بنادي النصر، أود أن أشكر إدارة نادي العالمي، على السماح لنا بالتدريب على هذا الملعب الرائع، ثم صورة أخرى مع جماهيرنا العظيمة بعد انتهاء التمرين، مستعدون ومتحمسون للغد.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

وتُذاع مباراة الأهلي ضد الزمالك على قناة أون تايم سبورت، وأيضًا القناة الرياضية السعودية SSC.