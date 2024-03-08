بمشاركة طائرات مصرية.. الأردن ينفذ 52 إنزالا جويا في قطاع غزة

نفذت طائرات سلاح الجو الملكي الأردني تسعة إنزالات جوية جديدة لمساعدات إنسانية لمواقع في شمال قطاع غزة، بمشاركة طائرات أمريكية، وفرنسية، وبلجيكية، وهولندية، ومصرية.

وبحسب البيان الصادر عن الجيش الأردني فإن هذه الخطوة تأتي ضمن المساعي والجهود الأردنية المستمرة لإرسال مزيد من المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية للأهل في قطاع غزة.

وأشار الجيش الأردني إلى أن الهدف من ذلك هو التخفيف من آثار الحرب وتعويض النقص الحاد في الغذاء والدواء نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع".

ونفذ الجيش الأردني منذ بدء الحرب على غزة "29 إنزالاً جوياً أردنياً، إضافة إلى 23 إنزالا جويا نفذتها القوات المسلحة (الأردنية) بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة" كان بينها أيضا الإمارات وبريطانيا.