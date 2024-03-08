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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الدقهلية: 81 % من المترددين على المؤسسات الطبية يشيدون بمستوى الخدمات

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قامت إدارة الخدمة الاجتماعية بتطبيق استمارة استبيان على عينة من المرضي والمترددين على المؤسسات الطبية التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية بلغت ( 9 آلاف استمارة ) في الفترة من أول يناير لعام 2024 و حتي الاول من مارس 2024  بمشاركة بعض من طلبة وطالبات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية  في إطار عملية التدريب الميداني لهم علي اعمال الخدمة الاجتماعية بالمجال الطبي. 


وأعرب  نحو 81 % ممن شملتهم عينة الاستبيان عن رضاهم عن مستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمرضي بوجه عام في المؤسسات الطبية التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية. 

وجاءت نتيجة تطبيق استمارة الاستبيان علي النحو التالي :-
82 % من العينة أعربوا عن اهتمام الأطقم الطبية بالمرضي 
80 % أشارت الي حسن معاملة المرضي ،  85% أشاروا لكفاية أماكن انتظار المرضي بالمستشفيات و نظافتها
79 % أشادوا بجودة خدمات المعامل و الأشعة ،  75 % أكدوا على أهمية ومحورية دور الاخصائي الاجتماعي في العلاج علي نفقة الدولة و تخفيض الرسوم أو الاعفاء منها .

جدير بالذكر أنه سيتم تطبيق هذا الاستبيان كل 3 شهور ارسال نتيجته الي الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية بالوزارة
 

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العلاج على نفقة الدولة المؤسسات الطبية المعهد العالى للخدمة الاجتماعية علاج على نفقة الدولة مستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى مستوى الخدمات مديرية الصحة بالدقهلية صحة الدقهلية بالدقهلية لخدمة الاجتماعية

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