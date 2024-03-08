صحة الدقهلية: 81 % من المترددين على المؤسسات الطبية يشيدون بمستوى الخدمات

قامت إدارة الخدمة الاجتماعية بتطبيق استمارة استبيان على عينة من المرضي والمترددين على المؤسسات الطبية التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية بلغت ( 9 آلاف استمارة ) في الفترة من أول يناير لعام 2024 و حتي الاول من مارس 2024 بمشاركة بعض من طلبة وطالبات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية في إطار عملية التدريب الميداني لهم علي اعمال الخدمة الاجتماعية بالمجال الطبي.



وأعرب نحو 81 % ممن شملتهم عينة الاستبيان عن رضاهم عن مستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمرضي بوجه عام في المؤسسات الطبية التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية.

وجاءت نتيجة تطبيق استمارة الاستبيان علي النحو التالي :-

82 % من العينة أعربوا عن اهتمام الأطقم الطبية بالمرضي

80 % أشارت الي حسن معاملة المرضي ، 85% أشاروا لكفاية أماكن انتظار المرضي بالمستشفيات و نظافتها

79 % أشادوا بجودة خدمات المعامل و الأشعة ، 75 % أكدوا على أهمية ومحورية دور الاخصائي الاجتماعي في العلاج علي نفقة الدولة و تخفيض الرسوم أو الاعفاء منها .

جدير بالذكر أنه سيتم تطبيق هذا الاستبيان كل 3 شهور ارسال نتيجته الي الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية بالوزارة



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