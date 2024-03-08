حملة ليلية لرفع الإشغالات في مرسي مطروح

قاد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح حملات مكبرة ليليلة لإزالة إشغالات الطريق المخالفة بشوارع التهريب والإسكندرية والقاضي وليبيا والثانوية، بحضور محمد مصطفى سكرتير المدينة وشرطة المرافق وإدارة التراخيص وتحسين البيئة بالمدينة.



وقام عبد المجيد بمراجعة التراخيص الخاصة بالشوادر لبيع منتجات شهر رمضان ، وتم التنبيه عليهم بسرعة توفيق أوضاعهم، وتم رفع الإشغالات المخالفة التي تعيق حركة سير المواطنين على الأرصفة، لتحقيق سيولة مرورية حفاظا على الشكل الحضاري للمدينة.

وناشد رئيس مدينة مرسي مطروح أصحاب الإشغالات والشوادر المقامة بوسط المدينة بمناسبة الشهر الكريم سرعة التوجه إلى مجلس المدينة لإصدار التراخيص المؤقتة، تفاديا لتعرضهم للمسألة القانونية والغرامة المالية ورفع الإشغالات المخالفة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة عمل الحملات المكبرة لرفع الإشغالات المخالفة بنطاق المدينة.