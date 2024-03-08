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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مستريح الوحدات السكنية يعترف: أوهمت الضحايا أني مسئول حكومي للاستيلاء على اموالهم

صدى البلد

أجرت النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة مع مسجل خطر إدعى أنه مسئول حكومي واستولى على أموال عدد من المواطنين بحجة تخصيص شقق سكنية لهم. 

وأقر المتهم أنه أوهم ضحاياه بعمله في منصب مرموق بجهة حكومية لكسب ثقتهم وتمكن من الاستيلاء على أموالهم بعدما ادعى قدرته عل  مساعدتهم في الحصول على وحدات سكنية وتوفير فرص عمل. 

 

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وكشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من شخصين بتضررهما من أحد الأشخاص – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة؛ لقيامه بالنصب عليهما وانتحاله صفة مسئول بإحدى الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة"، وإيهامهما بعلاقاته ببعض المسئولين والزعم بقدرته على توفير وحدات سكنية وتوفير فرص عمل لهما، والاستيلاء على مبالغ مالية منهما نظير ذلك. 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تم ضبطه بمحل اختبائه بإحدى الشقق المستأجرة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، وبحوزته 7 كارنيهات مزورة "تحمل بياناته" منسوبة لجهات ومؤسسات حكومية مختلفة وبطاقة رقم قومي مقلدة. 

النيابة العامة مسجل خطر مسؤول حكومي منصب مرموق

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