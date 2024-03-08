الرعاية الصحية: 2.25 مليون سيدة منتفعة بالتأمين الصحي الشامل

أعلنت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن نسبة السيدات المنتفعات بنظام التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى الست «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان» والتي بلغت 49.5%من إجمالي المنتفعين، بإجمالي 2.25 مليون سيدة منتفعة تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة.

يأتي ذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة والذي يحتفل به العالم في 8 من مارس من كل عام، وفي ضوء إيمان هيئة الرعاية الصحية بدور المرأة المصرية، وتقديرًا لجهودها العظيمة ومساهماتها الفاعلة في بناء المجتمع وتنميته.

وتابع البيان، احتفلت القوى البشرية بالهيئة وما بين صفوفها من فتيات وسيدات بكافة مقرات الهيئة وفروعها ومنشآتها التابعة بالمحافظات، ووجهت الهيئة تحية شكر وتقدير وإعزاز لكل مساهمات سيدات الهيئة كلٌ في مجاله، وذلك تقديرًا لدورهن العظيم في تحقيق مستهدفات الهيئة، كونهن سيدات عظيمات، شاركن في تحقيق طفرة من خلال عملهن بمقر الهيئة الرئيسي وفروعها بمحافظات تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل "بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان"، كما شاركت سيدات وفتيات الهيئة بجهودهن الاستثنائية على الصعيد الدولي.

ولفت بيان الهيئة، تخطت نسبة السيدات بين الكوادر البشرية بالمقرات الرئيسية للهيئة في القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، وبين الطواقم الطبية والإدارية بأفرع الهيئة والمنشآت الطبية التابعة لها بمحافظات «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان» الـ 50% .

ونوه البيان، اختارت الأمم المتحدة شعار يوم المرأة العالمي لعام 2024 "الاستثمار في المرأة لتسريع وتيرة التقدم"، وذلك إيمانا بأن ضمان حقوق النساء والفتيات في شتى نواحي الحياة هو السبيل الوحيد لبناء اقتصادات مزدهرة وعادلة، وكوكب صحي يصلح لحياة الأجيال القادمة، خاصة أن العالم حاليًا يواجه أزمات متعددة تمارس ضغوطًا هائلة على المجتمعات، ولذلك أصبح تحقيق المساواة القائمة على النوع الاجتماعي أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، حيث يعتبر الاستثمار في المرأة من ضرورات حقوق الإنسان، وركيزة أساسية لبناء مجتمعات شاملة للجميع لأن تقدم المرأة يعود علينا جميعا بالنفع.

فيما ثمَّن بيان الهيئة، دور المرأة المصرية وما حققته من إنجازات على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والطبية ، لافتًا أن كافة الشواهد تؤكد على أن مكتسبات المرأة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تجعل عصره عصرًا ذهبيًا للمرأة المصرية بشكل عام، ولا سيما السيدات في مجال الرعاية الصحية باعتبارهن راعيات ومبتكرات وناشطات مجتمع، ونماذج رائعة للقيادات الوطنية والفاعلة في مصر بل وفي المحافل الدولية.

ويعد يوم المرأة العالمي الذي حددته الأمم المتحدة ليوافق الثامن من مارس من كل عام، هو اليوم الذي ينظر فيه العالم إلى المرأة ولإنجازتها ودورها في تطور المجتمعات والبيئات على المستوى العلمي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتربوي، ويُعد أحد أهم الأيام العالمية التي تم تنظيمها منذ عام 1945م.