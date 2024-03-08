الإمارات كلمة السر.. الجارديان تكشف تفاصيل الممر البحري الإغاثي إلى غزة

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وقبرص والإمارات العربية المتحدة يعملون حاليا علي إصدار بيانًا مشتركًا لتوضيح كيفية عمل الممر البحري الإغاثي من قبرص إلي ساحل قطاع غزة بالتفصيل.

وفي وقت سابق، كشف مصدر مطلع لصحيفة الجارديان أنه يتم تنسيق المساعدات مع الإمارات.

وفي حديثه من نيقوسيا، قال لنا أحد الدبلوماسيين الغربيين: “إن المرافق في الميناء جاهزة والهدف هو إخراج الشحنة الأولى قبل يوم الأحد المقبل".

من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الممر البحري إلى غزة من قبرص قد يبدأ الأحد المقبل لينقل المساعدات التي يحتاجها الفلسطينيون بشدة.

وبحسب رويترز، قالت فون دير لاين إن تجربة تجريبية للمساعدات الغذائية التي جمعتها مجموعة خيرية وبدعم من الإمارات العربية المتحدة يمكن أن تغادر قبرص في وقت مبكر من يوم الجمعة من ميناء لارنكا في قبرص.