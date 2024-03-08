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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: افتتاح 4 مساجد بقرى مركز دسوق.. صور

افتتاح مسجد
افتتاح مسجد

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، افتتاح 4 مساجد بقرى مركز دسوق تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، والشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة بالأوقاف.

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وقال المحافظ، إن الافتتاحات الجديدة، تضمنت مسجد عبد القادر مرزوق، بسيدي جامع التابعة لقرية شباس الملح على مساحة 330 م2 بتكلفة 3,5 مليون جنيه ويستوعب 500 مصل، ومسجد أبو دنيا بقرية شباس الملح على مساحة 180 م2 وبتكلفة 2,5 مليون جنيه.

ومسجد النور بقرية لاصيفر البلد التابعة للوحدة المحلية لقرية كنيسة الصرادوسى بمساحة 300 م2 بتكلفة 4,5 مليون جنيه ليستوعب 700 مصل، ومسجد البيطاوى بعزبة البيطاوى التابعة للوحدة المحلية لقرية سنهور المدينة، إدارة أوقاف قلبى على مساحة 350 م2 بتكلفة 4 مليون جنيه يستوعب 800 مصلى.

وبدأت شعائر صلاة الجمعة بالمساجد الأربعة بالقرآن الكريم ورفع الآذان وخطبة الجمعة تحت عنوان" يوم الشهيد وتاريخ الشهداء العظام.

وقدم محافظ كفر الشيخ، الشكر لكل من ساهم في إنشاء وصيانة وترميم المساجد، مشيراً إلى اهتمام الدولة والقيادة السياسية ووزارة الأوقاف ببناء المساجد، وحرصها على تشييد ودعم دور العبادة للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح وتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة.


جاء ذلك بحضور إيهاب الطوخى، رئيس حى جنوب، عيد قلاشة رئيس حى شمال، سند أبو كيلة، المهندس أحمد المصرى، وليد فلفل، نواب رئيس مركز ومدينة دسوق، الشيخ سعد الزيات، مدير إدارة أوقاف بحرى، والشيخ عادل زويل، مدير أوقاف قلبى، والشيخ وجيه قطب زاهر، وكيل إدارة دسوق بحرى، والشيخ يحيى عبدالفتاح يحي مفتش أول بإدارة أوقاف دسوق، عمر الحميدى رئيس قرية سنهور، ورجال الأوقاف والأزهر الشريف، وعدد من القيادات التنفيذية.

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