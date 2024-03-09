السكتة الدماغية والسرطان.. أمراض تهدد هؤلاء في مصر.. فيديوجراف

قررت الرئيسة التنفذية للاتحاد العالمي للسمنة جوهانا رالستون أن تدعو العالم لوقفة جماعية ضد السمنة، وإعلان السمنة حالة طوارئ عالمية يجب الاتحاد من أجل مكافحتها.

وتعد مصر من أكثر 10 دول في المنطقة العربية تنتشر بها السمنة، ومن أكثر 20 دولة على مستوى العالم، حيث بلغ معدل السمنة 32% في عام 2020.



وقدمت رالستون نصائح محددة للحكومة المصرية، ومنها زيادة الضرائب على المنتجات التي تحتوي على سكر مرتفع للحد من استهلاك الحلويات غير الصحية، وجلب إيرادات يمكن إعادة استثمارها في برامج تعزيز الصحة والوقاية من السمنة، وعلقت رالستون "الأمر لا يتعلق فقط بالضريبة، إنه يتعلق بإشارة إلى تغيير في كيفية نظرنا واستهلاكنا للطعام.

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