مباراة كأس مصر| موعد لقاء الأهلي والزمالك.. اعرف القنوات المجانية الناقلة للماتش

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى اليوم الجمعة، لمواجهة الزمالك بنهائى كأس مصر بعدما أغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر ملف مباراة يانج أفريكانز التنزاني التي أقيمت مساء الجمعة الماضى باستاد القاهرة، فى ختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا وفاز بها المارد الأحمر بهدف دون رد.



كأس مصر

موعد مباراة الأهلي والزماك بكأس مصر



يستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة باستاد الأول بارك فى نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي، التى تستضيفها السعودية لأول مرة فى التاريخ.

وتعد هذه المرة الأولى التي يقام فيها نهائي كأس مصر في دولة أخرى، وهي تجربة جديدة بعد إقامة كأس السوبر المصري فى السنوات الأخيرة بالإمارات.



القنوات الناقلة لمبارة الأهلي والزمالك



تقرر إذاعة مباراة نهائي الكأس بين الأهلي والزمالك على قناة أون تايم سبورت وقناة "mbc مصر" فقط.



مشوار الأهلي بكأس مصر



ويحمل الأهلي الرقم القياسي فى عدد مرات التتويج (38)، مقابل 28 للزمالك و6 لكل من الترسانة والاتحاد السكندري.



مشوار الاهلي والزمالك فى الكأس



تأهل الأهلي لنهائي الكأس بالفوز على إنبي بثلاثية نظيفة خلال أكتوبر الماضي فى نصف نهائي البطولة، فيما جاء تأهل الزمالك على حساب بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3/3.



مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر



الأهلي والزمالك التقيا من قبل 20 مرة في نهائي كأس مصر، فاز الأهلي بـ9 مواجهات وفاز الزمالك بنفس العدد فيما تم فوز القطبين باللقب "مُناصفة" مرتين.

الاهلي والزمالك



الاهلي والزمالك .. أول وآخر كلاسيكو فى نهائي كأس مصر



أول نهائي جمع بين الأهلي والزمالك كان في موسم 1927-28، حينها فاز الأهلي بهدف دون رد، وآخر لقاء جمع بين الفريقين، في نهائي الكأس كان فى موسم 2020-21، وحينها فاز الأبيض بهدفين مقابل هدف.



تشكيل الأهلي أمام الزمالك بكأس مصر



حراسة المرمي: مصطفي شوبير - محمود الزنفلي – حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - أكرم توفيق - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول _ خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: عمرو السولية - مروان عطية - أحمد كوكا - محمد أفشة - إمام عاشور _ كريم نيدفيد.

خط الهجوم: كريم فؤاد - حسين الشحات - رضا سليم - طاهر محمد - بيرسي تاو - محمود كهربا - موديست.