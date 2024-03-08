عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مباراة كأس مصر| موعد لقاء الأهلي والزمالك.. اعرف القنوات المجانية الناقلة للماتش

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى اليوم الجمعة، لمواجهة الزمالك بنهائى كأس مصر بعدما أغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر ملف مباراة يانج أفريكانز التنزاني التي أقيمت مساء الجمعة الماضى باستاد القاهرة، فى ختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا وفاز بها المارد الأحمر بهدف دون رد. 
 

كأس مصر 

موعد مباراة الأهلي والزماك بكأس مصر 
 

يستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة باستاد الأول بارك فى نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي، التى تستضيفها السعودية لأول مرة فى التاريخ.
وتعد هذه المرة الأولى التي يقام فيها نهائي كأس مصر في دولة أخرى، وهي تجربة جديدة بعد إقامة كأس السوبر المصري فى السنوات الأخيرة بالإمارات.


القنوات الناقلة لمبارة الأهلي والزمالك 
 

تقرر إذاعة مباراة نهائي الكأس بين الأهلي والزمالك على قناة أون تايم سبورت وقناة "mbc مصر" فقط.

برعاية التعليم العالي والرياضة..إعلان نتائج بطولة كمال الأجسام للجامعات والمعاهد

التوسع في معارض أهلا رمضان بمراكز الشرقية


مشوار الأهلي بكأس مصر 
 

ويحمل الأهلي الرقم القياسي فى عدد مرات التتويج (38)، مقابل 28 للزمالك و6 لكل من الترسانة والاتحاد السكندري.


مشوار الاهلي والزمالك فى الكأس


تأهل الأهلي لنهائي الكأس بالفوز على إنبي بثلاثية نظيفة خلال أكتوبر الماضي فى نصف نهائي البطولة، فيما جاء تأهل الزمالك على حساب بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3/3.
 

مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر
 

الأهلي والزمالك التقيا من قبل 20 مرة في نهائي كأس مصر، فاز الأهلي بـ9 مواجهات وفاز الزمالك بنفس العدد فيما تم فوز القطبين باللقب "مُناصفة" مرتين.

الاهلي والزمالك 


الاهلي والزمالك .. أول وآخر كلاسيكو فى نهائي كأس مصر


أول نهائي جمع بين الأهلي والزمالك كان في موسم 1927-28، حينها فاز الأهلي بهدف دون رد، وآخر لقاء جمع بين الفريقين، في نهائي الكأس كان فى موسم 2020-21، وحينها فاز الأبيض بهدفين مقابل هدف.


تشكيل الأهلي أمام الزمالك بكأس مصر 
 

حراسة المرمي: مصطفي شوبير - محمود الزنفلي – حمزة علاء.
خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - أكرم توفيق - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول _ خالد عبد الفتاح.
خط الوسط: عمرو السولية - مروان عطية - أحمد كوكا - محمد أفشة - إمام عاشور _ كريم نيدفيد.
خط الهجوم: كريم فؤاد - حسين الشحات - رضا سليم - طاهر محمد - بيرسي تاو  - محمود كهربا - موديست.

موعد مباراة الأهلي والزماك بكأس مصر مباراة الأهلي والزماك بكأس مصر مباراة الأهلي والزماك الأهلي والزماك كأس مصر القنوات الناقلة لمبارة الأهلي والزمالك مشوار الأهلي بكأس مصر مشوار الاهلي والزمالك فى الكأس مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر الاهلي والزمالك أول وآخر كلاسيكو فى نهائي كأس مصر تشكيل الأهلي أمام الزمالك بكأس مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه دفعة واحدة|الذهب يعود للانخفاض بعد قفزة جنونية..وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميًا|الدولار يتراجع للمرة الثانية في البنوك بعد تخطيه الـ50.. وهذا ثمنه الآن

رد فعل صادم من اتحاد الكرة على مشاركة صلاح مع ليفربول أمام سبراتا براج

مفاجأة غير سعيدة تنتظر المتهمين في قضية طالبة العريش نيرة

أكبر انخفاض أسبوعي.. تصريحات رئيس المركزي الأمريكي بشأن الفائدة تهبط بالدولار

خفض ساعات العمل في رمضان 2024 .. قرار جديد من الحكومة

والد الشهيد عبدالله أحمد لـ صدى البلد: كان محبوبا من الجميع ودافع عن تراب سيناء

اللي هتشوفه من الأهلي اكتر.. سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لأحمد سليمان

موضوعات متعلقة

مجدي عبد الغني يطرح سؤالا مثيرا بشأن مباراة الأهلي والزمالك بنهائى الكأس

الأهلي ولا الزمالك.. نجم الأهلي السابق يتوقع الفائز بنهائى كأس مصر

جائزة ضخمة.. كم سيحصل الفائز من نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك؟

العمل في أسبوع.. تراخيص مؤقتة لمراكز التدريب.. وإيقاف شركات إلحاق العمالة المخالفة

طرح وطني لإنقاذ الاقتصاد| الوفد يطالب بتحويل 20% من دخل العاملين بالخارج للبنوك

صادرات رقمية بـ6.2 مليار دولار.. إنجازات قطاع الاتصالات خلال عام 2023

الإنتاج الحربي في 2023 | استحداث صناعات عسكرية .. تنفيذ 7 مشروعات

العمل: اعتماد 426 ألف عقد بالخارج وتحصيل 314 مليون جنيه كمستحقات من 9 دول

ترشيحاتنا

وزيرة التخطيط تتفقد تطوير مجمع التحرير ومبنى وزارة الداخلية بوسط القاهرة.. صور

آخر جمعة من شعبان.. اغتنم 4 ركعات تغفر الذنوب وتفك الكروب

الخسران .. منشور مثير لـ خالد الغندور قبل مباراة كأس مصر

جوزيه مورينيو يصل الرياض لتحليل نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

مباراة كأس مصر| موعد لقاء الأهلي والزمالك.. اعرف القنوات المجانية الناقلة للماتش

بيان أوروبي إماراتي أمريكي بريطاني مشترك لتأييد تفعيل ممر المساعدات البحرية لغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل المحوجة.. أكلة جديدة بمكونات بسيطة

بعد الخمسين.. روتين يجعل بشرتك أكثر نضارة

ماذا يحدث للجسم عند تناول حبة البركة يوميا؟

الرئيس السيسي وقادة القوات المسلحة يؤدون صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي

فيديو

الرئيس السيسي وقادة القوات المسلحة يؤدون صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي

صدام حسين.. فصل طالبة جامعية بسبب تصرف غريب في حفل تخرجها.. فيديوجراف

القوات المسلحة توزع كميات كبيرة من الحصص الغذائية بنصف الثمن تزامنا مع رمضان

خطير ومميت.. مرض «الببغاوات» الغامض يودي بحياة 5 أشخاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

اﻟﻤﺰﻳﺪ