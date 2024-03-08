3 مشروبات رمضانية مهمة لمرضى الضغط المرتفع

يعاني عدد كبير من الأشخاص ارتفاع ضغط الدم خاصة بعد سن الأربعين ما يسبب لهم متاعب عديدة أثناء الصيام.

وهناك بعض المشروبات والعصائر الطبيعية التي تساعد في القضاء على العطش في الصيام وفي نفس الوقت تضبط ضغط الدم.

ووفقا لما جاء في موقع goodrx نعرض لكم أفضل العصائر التي تعالج ارتفاع ضغط الدم وتساعد في خفضه أثناء الصيام.

عصير البنجر



يحتوي عصير البنجر على النترات، والتي يمكن أن تحسن تدفق الدم في الجسم.

وأظهرت تجربة سريرية أنه عندما يشرب شخص ما ما يزيد قليلاً عن كوبين من عصير البنجر مرة واحدة يوميًا، ينخفض ضغط الدم لديه ويمكن أن يحدث الانخفاض بعد 30 دقيقة من شرب عصير البنجر ويستمر لمدة 24 ساعة تقريبًا ويكن هذا التأثير أكثر وضوحًا عند الأشخاص الذين يبلغ عمرهم 45 عامًا أو أكبر.

قد يكون للاستهلاك اليومي تأثير طويل الأمد على خفض ضغط الدم. لكن العلماء لم يبحثوا في هذا الأمر بتفصيل كبير.

شاي الكركديه



يحتوي شاي الكركديه على مادة الأنثوسيانين المضادة للأكسدة . تظهر الأبحاث أن تناول كوبين من شاي الكركديه يوميًا لمدة أسبوعين على الأقل يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم. معظم الدراسات تدرس التأثيرات بعد 4 أسابيع لذلك من الصعب تحديد مدى سرعة عمل شاي الكركديه.

تشير بعض الأبحاث إلى أنه يمكن أن يصبح ساري المفعول خلال 1.5 ساعة، بينما لم يجد البعض الآخر أي تأثير لمدة تصل إلى 4 ساعات بعد شربه و قد يكون هذا بسبب الاختلاف في كمية الأنثوسيانين في كل كوب.

عصير الرمان



مثل الكركديه، يحتوي عصير الرمان أيضًا على الأنثوسيانين. وقد يتفاعل أيضًا مع إنزيم يلعب دورًا مهمًا في تنظيم ضغط الدم.

أظهرت إحدى الدراسات أن الرجال الذين شربوا حوالي ربع كوب أو أكثر من عصير الرمان يوميًا لمدة أسبوعين انخفض لديهم ضغط الدم.

في حين أن البيانات كانت مختلطة ، يتفق العديد من الباحثين على أن عصير الرمان يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم.