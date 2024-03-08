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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شيخ الصحفيين قبل رحيله: هيكل كان يشبه عبد الناصر في هذه الأشياء

محمد عبد الجواد شيخ
محمد عبد الجواد شيخ الصحفيين

قال محمد عبد الجواد شيخ الصحفيين، إن هيكل كان يشبه عبد الناصر في شخصيته ولم يؤثر فيه طوال حياته شئ مثل هزيمة 1967، معقبا أن محمد حسنين هيكل دافع عنه أمام الرئيس عبد الناصر عقب نكسة 1967 واخبره انه صحفي محترف وليس له أي انحيازات، لأن عبد القادر حاتم وزير الاعلام انذاك كان يكرهه بشدة وقام بتسريح عدد كبير من الصحفيين كان هو منهم، فعلاقته به لم تكن جيدة وحتي الآن لا سعلم سبب خلافه معه.
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واضاف“ عبد الجواد ”خلال لقائه مع الاعلامية“ ايمان ابو طالب ”قبل رحيله في برنامجها“ بالخط العريض ”على شاشة“ الحياة”:“ لم اكن اعرف السادات قبل توليه الحكم، والناصريين كانوا يرفضون حكم السادات وتظاهروا ضده في الاول من مايو وهتفوا لعبد الناصر ثم حدث ما يعرف بثورة التصحيح في الثالث عشر من نفس الشهر، حيث اعلنت اذاعة القاهرة ان هناك ثمانية وزراء استقالوا من الوزارة، واتصل بي وزير الاعلام العسكري الجديد والذي تولى الوزارة لمدة 24 ساعة فقط واراد مقابلتي في ماسبيرو وكان المبني محاطا بالدبابات وطلب مني ان اكون بجانبه لانه لا يعرف شئ عن الاعلام وذلك وفقا لترشيح هيكل لي، وفي اليوم التالي اصبح عبد القادر حاتم وزيرا للاعلام، فهو لم يحبني من البداية، فبعد وحدة مصر مع ليبيا طلبا من الرئيس السادات ارسالي لطرابلس ليقصيني عن مصر وابعدني عن وكالة انباء الشرق الاوسط الذي كنت رئيسا لمجلس ادارتها، ووزير الداخلية انذاك كان صديقي اخبرني بالا اذهب لان حاتم كان يدبر لي مكيدة لادخل السجن، وفي عام 1977 تولي صديقي مراد غالب وزارة الاعلام، فعندما كان مرشحا للوزارة استقبلته في المطار وعرف حاتم بذلك فغضب بشدة ونقلني للاستعلامات، ورفضت ذلك لانني كنت معينا رئيسا للوكالة بقرار جمهوري، فأرسلني لكوالالمبور للعمل في وكالة الاخبار الاسلامية الجديدة وارسل معي سفيرا لمراقبتي...

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