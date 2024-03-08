أرخص بكتير .. طريقة عمل الكنافة النية فى البيت

تعد الكنافة من أشهر الحلويات الرمضانية ولكن فى ظل غلاء الأسعار ترغب السيدات فى تعلم طريقة تحضيرها فى المنزل بمذاق شهي.

نعرض لكم طريقة عمل الكنافة النيئة فى المنزل زى بتاعت المحلات وذلك من خلال خطوات الشيف حسن.



مقادير الكنافة:



4\1 كيلو دقيق

ربع معلقة ملح

25 جم نشا

2 ونصف كوب ماء



طريقة عمل الكنافة النيئة:

ضعى الدقيق فى العجان مع الماء والملح والنشا واخلطيهم حتى يكن قوام العجينة شبه سائل وضعيها فى كوب مثقوب او زجاجة بلاستيك بها عدة ثقوب فى الغطاء.

جهزي طاسة عريضة غير قابلة للالتصاق وضعيها على النار حتى تسخن ثم اطفي النار.

امسح الطاسة بمناديل وبسرعة رشي عجينة الكنافة في شكل دوائر ثم اخرجيها فى صينية جانبية قبل أن تحترق وكرري نفس الخطوات حتى تنفذ.